股神巴菲特掌舵的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway），A股股價已漲破42.1萬美元，市場投資人自是一片叫好，但如此高的價格，幾乎要超過交易所電腦所能負荷的上限，因而引發問題。

那斯達克交易所4日曾暫停在幾個受歡迎的資訊傳送（data feed）服務，提供柏克夏A股股價。這類服務提供股票即時報價，給眾多網路券商與金融網站。

柏克夏A股股價周二收在421,420美元。那斯達克交易所電腦因採用壓縮數位格式報價，股價過高傳送會有困難，電腦能處理的價格上限是429,496.7295美元。

那斯達克交易所3日提醒客戶，預計5月17日完成資訊傳送的升級工作，屆時股票報價不受429,496.7295美元的門檻限制。但在此之前，萬一任何股票成交價超過門檻的98％，交易所就會暫停報價。

不光是那斯達克交易所，另一家交易所營運商IEX集團（IEX Group）3月就宣布過，不接受投資人下單買賣柏克夏A股，理由是「交易系統有內部價格限制」。

這可謂股市版的千禧蟲（Y2K bug）危機。美股大漲，加上擺脫新冠疫情低潮恢復獲利能力，巴菲特執掌的柏克夏公司今年來漲幅超過20％，讓股市千禧蟲問題更顯急迫。

問題的根源在於，巴菲特數十年來始終拒絕執行分拆柏克夏A股的動作。據《財富》雜誌報導，這位年逾九旬的億萬富豪，在寫給朋友的生日卡留下這樣的賀詞：「願您能活到柏克夏股票分拆。」

被質問柏克夏股票分拆問題時，巴菲特告訴股東，股價拉低會誘使經驗不足的短線投資人搶買柏克夏股票。

(工商 )