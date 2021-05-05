「英國廣播公司」（BBC）5日報導，由於出現2例新冠肺炎（COVID-19）確診案例，目前已抵達英國、正參與七大工業國組織（G7）會議的印度代表團，已宣布暫停所有後續外出行程，全員進行自我隔離。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）宣布，由於4日發現印度代表團內有人的新冠肺炎檢測呈現陽性，為保持謹慎、確保不會造成他人危險，該代表團將全員進行隔離；雖然他本人的檢測結果為陰性，但蘇杰生將以視訊的形式參與後續重要會議。

蘇杰生4日曾與英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）會面，雙方並簽署了價值10億英鎊（約新台幣388.7億元）的新投資貿易協定。該協議將為英國提供約6000個工作機會，英國則會對印度的疫苗研究投資約2.4億英鎊（約新台幣93.3億元）的資金。

一名資深英國外交官表示，英方對無法面見蘇杰生感到「深切遺憾」。5日舉行的G7外交部長會議討論如何更公平地分配新冠疫苗、進一步支持疫苗全球取得機制（COVAX），以及媒體自由、任意拘留（arbitrary detention）、女童教育等議題。

BBC指出，本週的會議是2年多以來，G7成員國首次舉行面對面會談。雖然印度並非該組織的一員，但由於英國有意加深與印太地區的聯繫，因此邀請印度、澳洲、南韓、南非等國家參加。不過所有與會者都必須每天接受新冠肺炎檢測，會議室中也將隔出個人空間，以降低群聚感染風險。

(中時新聞網)