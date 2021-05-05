53歲大陸知名音樂人林海，曾憑專輯《月光邊境》獲得第13屆金曲獎最佳流行音樂演奏專輯獎，2年前他和小27歲的女大生澄儀陷入熱戀，父女戀最終修成正果，未料近日林海透露自己已是單身，證實2年婚姻告吹。

林海畢業於中央音樂學院，曾製作過多部電影、電視劇的配樂，代表作有《大明宮詞》、《天龍八部》、《金玉良緣》等等，近期最出名的則是《陳情令》。

林海之前有過一段婚姻，和前妻分開後，好友高曉松曾在微博發文替他高調徵婚，大讚身高182公分的林海，不但是大學的校草，還是濃眉大眼的鋼琴大師，既有經濟基礎，也有詩和遠方（理想的生活），希望替好友覓得良緣。

林海昔日發文挺嫩妻不是貪圖自己的錢。（圖／翻攝自微博）

「徵婚啟事」貼出幾個月後，林海便傳出和小他27歲的白富美學霸女大生澄儀交往，隨後閃電結婚，由於兩人年齡相差太多，一直不被外界看好，女方更頻頻被酸只是貪圖林海的錢。

當時護妻心切的林海特地為此發文澄清，先是自嘲沒人了解他這個老傢伙，接著直誇太太美若天仙、聰明絕頂，「家財萬貫的她根本不是看上我的錢，反倒是我跟著她學習成長」，更笑稱自己是吃老婆軟飯，靠對方養家，喊話絕不讓對方背黑鍋。

未料，今年2月就有網友發現林海和妻子已經取消關注彼此的微博，猜測兩人婚變，而林海日前就在網上分享了林志炫的《單身情歌》，並在留言區回覆網友「現在我和你一樣是單身」，證實離婚，父女戀2年即告吹。

(中時新聞網)