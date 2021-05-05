汽車與醫療零組件廠宇隆（2233）5日董事會通過今年第一季財報，首季合併營收7.87億元、年增40.36％，因汽車及醫療零組件出貨順暢，加上營業毛利率較高的自行車零件單季出貨量增加，使得稅後盈餘約1.29億元、年增66.36％，EPS2.14元，優於去年同期1.29元，創同期新高。

會中也決議去年度股利，包括盈餘分配案，每股擬配發股息2元，另資本公積發放股利，每股擬發配息1.75元，合計股息3.75元。以宇隆5日收盤價112.5元計算，現金殖利率3.33％。

宇隆5日董事會也決議庫藏股轉讓員工案，依公司「買回股份轉讓員工管理辦法」，將買回庫藏股計9.1萬股，轉讓予員工，員工認股基準日及繳款期間等，依轉讓辦法第六條規定，由董事會授權董事長另行訂定與公布。

宇隆強調，2021年營收高成長動能，除汽車多款零組件滲透率持續攀升、汽車關鍵零組件，及新項目出貨不斷增加外，自行車零組件在電動及一般自行車訂單帶動下，預估2021年營收可呈現高成長的走勢。

宇隆客戶囊括全球汽車零件供應大廠，包括Bosch、日本Denso、Aisin、Hitachi、美國變速箱大廠Borg Warner及世界最大糖尿病藥廠Novo Nordisk、Smiths Medical等。至於宇隆所生產的引擎噴油嘴零件，更是供應BMW、賓士及福斯等一線車廠。

在汽車領域方面，宇隆的柴油共軌噴射系統（DCI）、汽油缸內直噴系統（GDI）、汽油高壓泵浦、雙離合器變速系統（DCT），及可變正時汽門系統（VCT）等產品的滲透率持續攀升，另汽車關鍵零組件及新項目出貨也不斷增加。

宇隆近期在電動車及氫燃料電池車的業務開拓，也獲得重大突破，主要體現在先進駕駛輔助系統（ADAS）相關零組件的開發，包括智能煞車系統、安全系統（車用監控鏡頭及車用感知器）、氫燃料電池車的電池儲能系統，已完成樣品開發，並交付客戶。上述項目即將進入批量生產階段，預計2021年底可小量出貨，2022年有機會開始爬坡量產，加上公司自行開發的新產品，可為未來營運挹注新成長動能。

宇隆在高階自行車客戶FOX、DT Swiss強勁的出貨帶動下，提高整體營收及獲利；同時，醫療產品及工業應用類產品的出貨，亦有不錯的表現。

由於客戶追求引擎效能提升及節能減碳，新車款缸內直噴引擎（GDI）系統、汽油高壓泵浦及變速系統（DCT）滲透率持續提升，可帶動汽車關鍵零組件新產品出貨持續增加。

(工商 )