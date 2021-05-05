印度新冠肺炎疫情慘烈，在印度經商的跨國和本地企業紛紛提供財務或物資援助，或是重新調派人力，致力保護員工安全。

根據印度衛生部數據，印度5日新增確診案例達382,315例，已連續12日單日新增病例超過30萬人，全國累計2,066萬人確診。5日的死亡案例亦創新高，達3,780人，讓總計死亡人數超過22.6萬人。

大型銀行將資訊技術工作外包至印度行之有年，面對印度疫情急速升溫，銀行業者開始將印度的工作安排至其他國家、鼓勵員工在家工作，並延長專案截止期限。印度企業亦為員工和其家人設立照護中心，甚至提供疫苗施打。

高盛與富國銀行讓員工在遠端工作，以維護人員安全和保持業務運作。高盛日前宣布捐款1,000萬美元，援助印度對抗新冠肺炎病毒。高盛在班加羅爾、海德拉巴和孟買設有據點。

富國銀行資助當地社區逾300萬美元。該銀行表示，印度的疫情尚未對業務運作造成重大影響。

英國的巴克萊銀行、國民西敏寺銀行（NatWest）與渣打銀行，則將印度的工作重新調派至其他國家，以減輕印度員工的壓力。許多員工不是染疫，就是得在家照顧生病的家人。

巴克萊亦捐贈食物、口罩和呼吸器等重要物資給當地的慈善團體，並提供員工額外的醫療保險，將新冠肺炎相關的治療費用納入保險範圍。

近幾年投注數十億資金拓展印度業務的全球科技巨擘，也盡力維護印度業務運作。亞馬遜為印度員工準備氧氣機和血氧測量儀等治療設備，並提供飯店房間，讓輕症的員工和家人入住隔離。

谷歌日前宣布捐1,800萬美元，協助印度抗疫。在印度出生的谷歌執行長皮查（Sundar Pichai）受訪時表示，印度現在值得外界關注。

(工商 )