2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽今天進行第2循環第1輪賽事，在衛冕者南市台鋼備戰亞足聯盃先休兵的情況下，台電藉「蝌蚪」柯昱廷下半場梅開二度，以4比0輕取璉紅台體，趁機「超車」躍居榜首。台中Futuro則趁航源FC輪空，以2比1逆轉氣走中油FC，篡奪老三位置。

純本土陣容的台電與璉紅台體交鋒，不過薑是老的辣，開賽兩分半鐘台電就由賴志瑄在右側禁區小角度破門，先馳得點也刷新大同安愛瑞對台鋼的開賽第4分鐘破門紀錄，創下企甲本季最快進球新猷。

賴志瑄賽後表示，當時接到隊友的傳球，離球門很近，剛好一個機會，雖然射門角度很小，但還是起腳試試，過去自己還沒這麼快就進球的經驗。

早早進球的不只是賴志瑄，林建勛在第8分鐘再下一城，台電很快就取得兩球領先。下半場則看柯昱廷表演，他兩度精彩過人後單刀破門，第89分鐘差點上演帽子戲法，可惜自己射門打偏。

柯昱廷指出，因為第1循環的傷兵都歸隊，台電目前算是無傷兵的情況，狀態有所提升，自己也有很多機會。

相較於台電與台體的本土對決，台中Futuro對中油的進球者則全為外援。中油上半場靠烏茲別克前鋒努力耶夫（Vladislav Nuriev）的亂軍破門先馳得點，下半場Futuro則把握自由球機會，隊長陳庭揚在右側禁區頭槌擺渡，助攻塞內加爾後衛桑博（Sambou）頂進追平球。

台中Futuro中場山崎直之兩度對陣中油都攻入致勝球。（中華足協提供）

第74分鐘Futuro門將段昍被調虎離山，但努力耶夫起腳射偏錯過空門契機。大難不死的Futuro第82分鐘攻入中油禁區連續3波強攻，最終由山崎直之在亂軍中攻入致勝球。這是山崎本季第3顆進球，且對中油兩戰都踢進致勝球，成為他最棒的30歲生日禮物。

「這感覺真是太舒服了！」山崎直之賽後表示，生日當天踢進致勝球，非常開心，「上半場我們很多機會沒有把握住，下半場更積極去搶球，主動去製造機會！」

而在銘傳大學足球場的台北展逸天行者與北市大同之戰則踢得激烈，天行者全場吃下5張黃牌，林駿凱更是2黃換1紅出場，最終北市大同靠著前鋒韋嗣進球，以1比0擊退天行者，積分11也追平少賽1場的航源FC，暫居第5位。

(中時 )