全球「晶荒」重創全球車廠，美國總統拜登於白宮舉行半導體峰會，同多家汽車大廠和晶片大廠共商晶片短缺問題，討論內容包含援引1950年代的《國防生產法》，將晶片導向予汽車產業；據《路透社》消息指出，有政府高官透露，若美國政府將晶片轉向車廠，可能會讓其他如電子消費業等受到打擊，認為此法不可行。

美國《國防生產法》於1950年時，因應韓戰所頒布的聯邦法律，將賦予美國總統嚴格監管生產，與企業簽屬合約，對短缺的產能進行優先的分配；美國前總統川普於去年4月動用《國防生產法》，命令公司以生產疫苗為優先。

一名曾參與討論的官員表示，如果半導體晶片分配予汽車產業，將影響到如筆記型電腦這類電子消費產品，以及心律調整器等醫療設備；此外，許多汽車業的主管亦認為不可能引用此法。

該官員表示，拜登政府目前正要求半導體供需雙方改善需求的預測能力，以及提升晶片透過供應鏈導流終端用戶的訊息，提高供應鏈透明度。

另外，在拜登政府所發布含半導體在內為期100天的供應鏈審查結束後，將公布有關增進美國國內生產和產能的有效方案。

(中時新聞網)