經濟復甦有望 銅價觸及十年新高 23:032021/05/05 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LME銅3個月期貨價周三盤中上漲0.4％，每公噸報10,007美元，稍早一度觸及10,040美元，創下2011年2月以來新高，且為10年來第二度突破一萬美元關卡。受惠於全球主要國家經濟顯現復甦跡象，美國經濟與英國製造業數據創下數十年來最佳，加上經濟陸續自疫情陰霾中重啟，市場看好銅需求攀升而提振價格成長。 大山電線電纜4月營收創單月新高 美銀、高盛才示警鋼價漲勢 瑞信點名美國鋼鐵喊買 (工商 ) #全球 #觸及 #第二度 #經濟復甦 #銅價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港首季數據樂觀 機構大幅調升全年經濟成長預期 16:192021/05/05 財經 當沖降稅延長 引發論戰－財長：看下半年台股再決定 04:102021/05/05 財經要聞 台股殺尾盤外資賣超144億 進場時機看兩訊號 18:312021/05/05 財經 《國際社會》又破紀錄 上周全球每日疫歿者4分之1是印度人 16:492021/05/05 財經 專家傳真－台灣經濟春燕頻傳的喜與憂 04:102021/05/05 專題周報 《商情》供不應求 周二期銅逼近萬美元高點 09:102021/05/05 財經 台股萬七關卡拉鋸 尾盤震盪翻黑下跌90點 13:422021/05/05 財經 《商情》前景樂觀 期銅價格突破10,000美元關卡 14:492021/05/05 財經 《國際經濟》美國3月貿易逆差 創歷史新高 16:152021/05/05 財經 《國際經濟》歐元區4月商業活動加速成長 服務業首次擴張 17:232021/05/05 財經 天價分手費 貝佐斯暫列第一 04:102021/05/05 國際大事 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 完美複製半導體供應鏈 日媒：老美制裁給陸晶片業大機會 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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