LME銅3個月期貨價周三盤中上漲0.4％，每公噸報10,007美元，稍早一度觸及10,040美元，創下2011年2月以來新高，且為10年來第二度突破一萬美元關卡。受惠於全球主要國家經濟顯現復甦跡象，美國經濟與英國製造業數據創下數十年來最佳，加上經濟陸續自疫情陰霾中重啟，市場看好銅需求攀升而提振價格成長。

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