趙介佑事件延燒一周，蔡英文總統今在民進黨中常會，就排黑條款未落實，造成社會紛擾和辜負支持者期待感到「抱歉」。國民黨文傳會副主委黃子哲說，在各界壓力下，蔡總統神隱一周後終於親自出來道歉，卻採取「棄趙保黃」策略，讓同樣被點名有黑道背景的黃承國，仍然穩坐中常委及國策顧問，這種敷衍了事的道歉，和之前傳出的震怒一樣，都像是虛情假意，倒是力保黃承國看來是真心真意，有情有義。

黃子哲說，蔡總統要掃黑反毒是好事，但若連黨內都繼續縱容黑毒份子，過去甚至還有民進黨立委提毒品除罪化修法等，就根本無法讓人民感受到解決問題的決心。

國民黨發言人何志勇則指出，陳水扁任內後段蘇貞昌擔任閣揆，說自己是「實事內閣」，若治安半年不好轉就下台，但當時治安未好轉，不只發生襲警奪槍，黑道還拍光碟給媒體向社會「展示」武力等，慘不卒睹，國人記憶猶新，蘇院長也沒下台。那時的行政院副院長蔡英文，如今已成總統，閣揆還是蘇貞昌，結果現在搞到民進黨內有人販毒，真不知道該怎麼說了。

何志勇說，希望蘇院長還記得自己過去要拚治安的決心，蔡總統更要拿出具體的對策，杜絕綠營政治力介入警察執法，否則除了打擊基層員警士氣，也會波及台灣民眾的生命安全與公平正義。執政者要有責任，不能每次遇到事都是嘴巴說說，只靠文青風治國。

(中時 )