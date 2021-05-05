捷迅（2643）今年第一季營收10.66億元，年增35.69％，獲利4,805萬元，年增46.40％，EPS1.60元，第二季市場更旺，第三季進入全年最大旺季，估計會一季比一季好。該公司5日董事會決定今年配發現金股利4元，以今日股價65元計算，殖利率6.15％。
捷迅去年營收37.02億元，年增15.05％，稅後淨利2.13億元，EPS達7.15元，年增55.43％，創下連續11季EPS成長的過人績效，也寫下營收、獲利雙破新高的歷史紀錄，股利4元配發率為55.94％。
(工商 )
捷迅（2643）今年第一季營收10.66億元，年增35.69％，獲利4,805萬元，年增46.40％，EPS1.60元，第二季市場更旺，第三季進入全年最大旺季，估計會一季比一季好。該公司5日董事會決定今年配發現金股利4元，以今日股價65元計算，殖利率6.15％。
捷迅去年營收37.02億元，年增15.05％，稅後淨利2.13億元，EPS達7.15元，年增55.43％，創下連續11季EPS成長的過人績效，也寫下營收、獲利雙破新高的歷史紀錄，股利4元配發率為55.94％。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。