捷迅（2643）今年第一季營收10.66億元，年增35.69％，獲利4,805萬元，年增46.40％，EPS1.60元，第二季市場更旺，第三季進入全年最大旺季，估計會一季比一季好。該公司5日董事會決定今年配發現金股利4元，以今日股價65元計算，殖利率6.15％。

捷迅去年營收37.02億元，年增15.05％，稅後淨利2.13億元，EPS達7.15元，年增55.43％，創下連續11季EPS成長的過人績效，也寫下營收、獲利雙破新高的歷史紀錄，股利4元配發率為55.94％。

(工商 )