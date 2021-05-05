澎湃新聞5日報導，法新社4日稱歐盟貿易委員杜姆布羅夫斯基斯受訪時表示，歐盟暫停了推動批准「中歐投資協定」的努力。隨後，歐盟發言人澄清這一說法，稱杜姆羅夫斯基斯的相關表態被媒體報導剝離了具體語境。

澎湃新聞稱，早先法新社報導中，杜姆羅夫斯基斯表示，「歐委會暫時停止了一些旨在提升（對協定的）政治理解（political awareness）的努力，因為顯然眼下的環境——歐中針對對方的制裁——不利於協定的批准。」法新社隨後在推特上冠以「＃突發歐盟委員表示暫停推動批准『中歐投資協定』的努力」標題。這立即引發了不少中歐關係觀察者、貿易分析人士和社交媒體的大討論。

但《南華早報》5月5日發布了一篇題為〈歐盟否認暫停推動批准中歐投資協定〉的報導稱，歐盟發言人表示，杜姆羅夫斯基斯的表述在之前的報導中被剝離了具體語境。

在一份澄清聲明中，歐盟方面表示：「在協定被提交批准和通過以前，它的文本目前應先經過翻譯和法律審查。然而，協定的批准程序不能孤立於廣泛意義上的中歐關係演變。在目前的情況下，中方對多位歐洲議會議員和一個委員會的反制制裁措施，是不可接受和令人遺憾的。協定被批准的前景將取決於情況如何變化。」

按照歐盟規則，投資協定最終變為歐盟法律或條約之前，需要依次經過歐洲議會和由27個成員國首腦組成的歐洲理事會的批准。

3月24日，在回應歐洲議會取消中歐全面投資協定審議會時，外交部發言人華春瑩表示，中歐投資協定不是「恩賜」，是互利互惠的。

(中時 )