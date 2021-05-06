英國衛報報導，中國4月29日發射的長征5號B遙二火箭失控偏離軌道，引起美軍太空司令部及全球太空研究單位關切。諷刺的是，這枚火箭正是中共中央政法委日前嘲笑印度的「中國點火」主角。

美國之音（VOA）報導，美軍太空司令部當地時間4 日表示，位在加州的第18太空控制中隊，當天起每天更新並公布這個「失控中國火箭殘骸」在太空的方位。這一中隊是為全球太空探測機構，提供及時的太空預警及因應。

根據報導，美軍太空司令部表示，預計中國這枚失控的火箭殘骸，大約會在5月8日返回地球，但目前無法判定殘骸墜落的地點。

美軍太空司令部強調，所有太空發射行動的殘骸，都對人類的太空飛行構成潛在威脅。

自由亞洲電台則以「才笑人就出包」為題，報導中國這枚火箭偏離軌道失控，以及中共中央政法委用這枚火箭的發射，作為嘲笑印度疫情失控的「中國點火VS印度點火」素材。

根據報導，台灣國家太空中心代理副主任朱崇惠今天表示，據全球各國太空單位監控資訊分析，中國這枚火箭將在5月8至10日墜落地表，而南北緯41度之間都有墜落其碎片的可能。但這一模擬預測結果也可能有誤差，需要隨時修正。

國立自然科學博物館助理研究員、天文物理學者王斌威指出，中國長征五號B火箭可載重約20噸，高53公尺，直徑5公尺，重830噸，是中國最大的「空中卡車」，是為未來的太空站計劃預作準備。

王斌威說，其他太空科技進步國家紛紛對此事評論，「中國是不是有點草率？」發射時應做好風險管控，若墜落的碎片不確定掉在何處，將對地面上的生命及財產造成威脅。

至於中國方面，媒體目前對長征5號B遙二火箭失控偏離軌道一事，一如預期保持沉默，但網路上已有人轉發英國衛報的這篇報導。

中國網友則議論紛紛，有人主張失控的應是火箭發射的燃料箱殘骸，外媒這是「刻意誤導」；但也有人用中央政法委的「中國點火VS印度點火」諷刺說，「這是現世報吧」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1100505

(中央社)