隨著台灣以及全球各地疫情有復燃趨勢，加上台股逢高遭法人調節，台股本周連2日狂瀉632點，台股周三開盤雖一度上漲逾百點，甚至收復萬七關卡，主要由鋼鐵、航運、電器電纜族群帶領，但午盤包括面板、半導體等類股翻黑殺低，終場下跌90.34點，收在16843.44點，成交值縮至4551億元。值得注意的是，前1日還維持少量買超的外資，周三轉為賣超，達144.82億元。

三大法人5日總計188.56億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超144.82億元，投信買超2.22億元，自營商（自行買賣）賣超26.9億元，自營商（避險）賣超19.06億元。

外資4日小買台股8,885萬元，投信及自營商帶頭殺盤，顯見內資多殺多，但外資疑似出現換股情況。昨日賣壓也集中在短線熱門類股，包括航運、鋼鐵、玻璃、電器電纜、電機、造紙、橡膠、化學與塑膠等傳產股，甚至貨櫃三雄紛紛跌停。不過，5日資金重新回流熱門股，2大熱軋供應商中鋼、中鴻亮燈漲停，陽明大漲接近9%，第一銅、華新、大亞等受惠於銅期貨報價突破1萬美元關卡的題材股同樣高掛漲停。

外資5日買超前10大個股，由高至低分別為：國泰金(49,355張)、中鋼(36,023張)、中鴻(15,800張)、新光金(15,136張)、力麗(9,696張)、中信金(9,447張)、集盛(9,378張)、大成鋼(8,704張)、國喬(8,104張)、晶豪科(5,595張)。

至於賣超前10名，由高至低分別為：開發金(38,152張)、群創(36,797張)、聯電(29,231張)、華邦電(18,711張)、友達(17,169張)、旺宏(15,444張)、華航(12,356張)、緯創(10,976張)、金寶(8,672張)、瑞軒(8,259張)。

若從前2日外資買超個股來看，前5大分別為：長榮航、鴻海、金寶、大亞、中信金。從以上數據來看，中信金連3日被買超逾2.5萬張，獲外資繼續力挺，國泰金、中鋼、中鴻以及新光金則是在周三被買超超過萬張，其中國泰金、中鋼買超張數分別來到4.9萬、3.6萬張之上；長榮航、鴻海、金寶則是遭外資由買轉賣，大亞周三外資買超張數降至逾2,231張。

(中時新聞網)