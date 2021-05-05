台北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁及多位民代3日晚間出席義警餐敘，但卻有黑衣人鬧場，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂，嫌犯落網後供稱是因債務問題作案。對此，中華戰略學會研究員張競在節目中直言，若就討債來說，這是一個非常失敗的案例，他更分析討債的SOP指出，此舉非常外行，並指自己過去也曾遭人在軍營外噴漆，還稱他欠債不還，而他的一番話也讓同台來賓哄堂大笑。

張競5日在政論節目《少康戰情室》中表示，討債公會會將這個做為失敗案例，現場其他來賓聽到之後忍不住笑了出來，他接著指出，因為討債有很多不同手法，就連要潑紅漆還是潑黑漆，都非常講究，而且潑的時間，要挑晚上幾點？如何避開各種的監視器？都有一定的行進路線，「這是經過科學…」，這時主持人趙少康忍不住直言，「所以他有SOP就是了」。

張競認為，今天這幾個嫌犯基本上是外行人，但外行不小心小蝦米挑戰大鯨魚，一下就成名了，但是所有真正專業的討債，會好好檢討並吸取錯誤的教訓，「之前有沒有人潑過蟑螂，然後逍遙法外？答案是沒有，換言之這是一個外行的做法」。

張競直言，他談論這些事情是有所本的，因為自己曾被人噴過紅漆的，而且那個紅漆還噴在軍營門口，「張競欠債沒還，要出來承認」，聽張競說到這裡，其他來賓更是哄堂大笑。張競回憶，自己擔任艦長時，麾下有戰士是黑道份子，他讓這名戰士幫自己去調查是誰來噴漆，之後那位戰士對他說，報告艦長，那個人今天晚上就會打電話跟你道歉，所以盜亦有道，趙少康聽聞後則忍不住直言，「這叫以黑制黑」。

張競則說，「不是，我們當年當老長官是很夠意思的，交代一下，很快就有人立刻來承認」，所以今天對這個事情，真正的分析來講，是一個相當失敗的案例，真正的黑道以及真正討債這一行中，會引為笑柄的。

(中時新聞網)