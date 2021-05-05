一位網友分享，身旁的大叔見狀，竟把所有蝦子都送給3位不太會釣蝦的年輕妹子，讓他看了十分羨慕。(摘自爆廢公社)

釣蝦是深受不同年齡層喜愛的休閒活動，近日一位網友分享，3位不太會釣蝦的年輕妹子，1小時仍苦無斬獲，沒想到身旁的大叔見狀，竟把所有蝦子都送給她們，隨後便一起開心吃著烤蝦，看起來有說有笑，讓網友看了十分羨慕。

原PO在臉書社團《爆廢公社》上表示，近日在釣蝦場內看到3名目測只有20多歲的年輕妹子，開了兩個釣竿來釣蝦。但由於女孩們不太會操作，一個小時過去後，還釣不到10隻蝦子。

沒想到，旁邊的一位大叔見狀，竟把自己釣到的蝦子全部都送給了那三個妹子，最後四個人更是一起坐在同桌，有說有笑的吃著。這遭遇讓在一旁目睹的原PO忍不住直呼，「真是羨慕」。

故事曝光後引起熱議，網友笑稱，「年輕人終究是年輕人啊」、「原來愛釣蝦的叔叔是這樣撩妹仔」、「這就是叔叔厲害的地方~多學學」、「懂撩」、「這個投資報酬率極高」、「妹子就是可以啊」。但也有網友不以為意表示，「羨慕工具人?第一次聽到」、「他把拔啦～你想太多」。

(中時新聞網)