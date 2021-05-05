陳妤笑說「口臭與狐臭」雙臭合體，應該會擊退她所有「喜歡」的感覺。（LiTV、好好娛樂提供）

陳妤去年演出《可不可以，你也剛好喜歡我》，票房大賣，該片在串流影音平台LiTV播出，她接受宣傳訪問時，搞怪出題被問到「剛好妳發現喜歡的人不務正業、吸毒、會暴打妳、撒謊、禿頭、口臭、腳臭還有狐臭，以及非常潔癖、很愛打電動跟花心大蘿蔔中其中某一項缺點時，妳會火速立刻從喜歡變成不喜歡？」，只見陳妤火速大笑卡關，最後選擇「口臭與狐臭」雙臭合體。

她笑道：「我會選口臭與狐臭！我覺得有些時候是不知道時最美，但口臭與狐臭就是會一直騷擾你的腦神經，尤其可能正準備要甜蜜彼此慢慢靠近時…，然後就『發生意外撞車』了！它會不斷、不斷、不斷提醒我，雖然這屬生理上問題可以被改善，但當下實在整個粉紅都會煙消雲散啊！」

相較於電影中暗戀曹祐寧的情況，陳妤被問到若遇到討厭的人，可是對方又超愛自己，而且還是同事或鄰居必須固定見面的對象，她表示自己會不敢講出真心話，「相處上我會一路忍到底，若實在受不了，我便找一個對象讓我能發洩情緒，藉由抒發來轉念負能量。」

26歲的陳妤年紀輕輕便有著百變好演技，不管面對任何角色挑戰，都能適切得宜詮釋出劇中人物，對此她謙虛表示：「首先要感謝各位對我的肯定！不管是台前觀眾或是幕後團隊，對仍在學習的我總是充滿包容與愛，讓我可以在這個領域上一步一腳印走下去，當然公司給我的空間也是絕對。」

她說有人會認為她應該要去演難度更高的，但其實不是這樣，「演員面對雷同的角色與劇本時，若我能演出屬於這兩者間不同的層次，也代表著我演技上的進步，因為每個人，人生都是獨一無二無法可取代的。」。談到目前若有機會，希望演什麼角色？陳妤則表示期待能拍到動漫裡的人物，例如「進擊的巨人」。《可不可以，你也剛好喜歡我》已於LiTV線上影視上架中。

(中時 )