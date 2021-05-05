沙烏地阿拉伯政府的宗教機構，剛剛發表了「卡巴天房」(Kaaba)「黑石」(al-Hajar-ul-Aswad)的高解析照片。

CNN報導，沙烏地阿拉伯大清真寺和信仰事務總局局接受訪問時說，這是有史以來最仔細的黑石拍攝工作，圖片尺寸高達49,000百萬畫素，花了50小時來進行拍攝，共拍了1,050張照片、每張160 GB。

沙國政府發表的「黑石」的高解析照片。(圖/Haramain Sharifain)

沒有參與該項目的牛津大學伊斯蘭研究研究員阿菲菲·阿爾·阿基蒂（Afifi al-Akiti）說：「這很重要，從某種意義上說，是前所未有的重要突破。」

「在穆斯林傳統中，黑石是個聖物，許多人認為，凡人不應看，更不能仔細看。但是理性主義其實在穆斯林傳統中有著重要作用……因此，看到一塊石頭的圖片是史無前例的，尤其是如此高解析度。我覺得這是好事，對於穆斯林做為腳踏實地、具科學精神，在宗教中起著重要的作用。」

Detailed photo of the Hajar Al Aswad (Black Stone) pic.twitter.com/HN07qF0kV1 — Haramain Sharifain (@hsharifain) May 3, 2021

「雖然它叫黑石，但現在發現它實際上並不是全都是黑色的，還有其他的色澤。據我了解，這是第一次可以持續放大它的數位照片，人們可以如同親眼看到一般觀察黑石。」

麥加是伊斯蘭教的信仰中心，因為據說先知穆罕默德，在七世紀初於麥加首次得到天啟。

1,050 gambar Hajarul Aswad diedar untuk tatapan umum

這塊石頭被安放在卡巴天房的東南角，據古蘭經所述，卡巴天房先知亞伯拉罕和他的兒子以實瑪利（Ishmael）建造的立方體形狀建築。

在伊斯蘭教最重要的年度朝聖期間，信徒們會逆時針繞著卡巴房行走，在經過黑石時，可以觸摸黑石，黑石會帶走身上的原罪。不過現在這一部分多半已經象徵化，黑石已經碎裂成許多塊。

據古蘭經所說，石頭最初顯然是白色的，而不是黑色的。人們觸摸石頭並尋求上帝的寬恕，於是石頭顏色愈來愈深，終於變成黑色，反映了人類的罪過。

在另一種說法中，石頭是天使加百列（Angel Gabriel）在亞伯拉罕（Abraham，伊斯蘭教稱他為易卜拉欣,Ibrahim PBUH）建造卡巴天房時交給他的，他在公元605年將其放置在卡巴天房，是天使給人類的禮物。

科學家指出，石頭可能是隕石，或許有人目睹這塊石頭從天而降，於是衍生成天使送給人物禮物的傳說。

(中時新聞網)