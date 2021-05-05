曾多次榮獲國際影展、金鐘獎肯定的導演楊守義，與金鐘、金曲獎常勝軍的鬼才音樂製作人柯智豪首次攜手合作，推出公視紀實《唸歌走江湖－國寶藝師楊秀卿的音樂旅程》，即將於6日晚間10點公共電視頻道首播，該片記錄國寶藝師楊秀卿的唸歌日常與傳承，呈現台語唸歌藝術與新世代音樂互相碰撞的火花。

表演開場時，楊秀卿總是開玩笑地介紹自己是「98歲的老阿婆」，其實實際年紀未滿90歲，年幼因感冒高燒導致失明，父親送她到基隆賣唱的家庭當養女拜師學藝，希望她能擁有一技之長、獨立生活。楊秀卿演出最輝煌的時期，曾經同時在50幾間地下電台走唱賣藥，表演時一人可分飾5、6個角色甚至囊括音效。此外，楊秀卿的敬業精神令人敬佩，日常控制飲食保持勻稱的身材，登台前要先至美容院梳妝，再搭配貴氣華服亮相，這些自我要求都來自已故丈夫楊再興先生之手，因為「呷歹，人無看，穿歹，人看會知」。

面對年輕人願意接觸傳統的台語唸歌文化，楊秀卿謙虛表示「活到老學到老，年輕人不嫌棄，互相交流學習，新舊相通也不錯。」其實楊秀卿也曾因喪失視覺，必須麻煩他人才能合作演出而感到自卑，導演楊守義感嘆，「台語文唸歌失傳的重任，竟然是由1位自幼喪失視覺的唸歌藝師楊秀卿老師一肩扛起。」談及《唸歌走江湖－國寶藝師楊秀卿的音樂旅程》的拍攝過程，楊守義坦言相當困難而且挑戰不斷，先是受到疫情影響，不得不取消與楊秀卿遠赴東京參加奧運音樂交流的邀約，接著是楊秀卿因不明原因出血而住進加護病房1個多月，短短1年的拍攝期，像和時間賽跑。

因合作《血觀音》電影配樂而結識楊秀卿，同時也身兼《唸歌走江湖－國寶藝師楊秀卿的音樂旅程》導演之一的柯智豪表示，「楊秀卿是一本很厚的書，若有辦法去翻，一定超有趣！」並強調楊秀卿是個很活的人，而且理解、作詞能力超快、可塑性非常大、接受度超高，完全是奇葩。《唸歌走江湖－國寶藝師楊秀卿的音樂旅程》記錄楊秀卿與弟子儲見智、鬼才音樂製作人柯智豪從地方演出，到年輕人的音樂派對；將傳統唸歌與台灣流行音樂、Rap、視覺藝術以及舞台劇重新結合，碰撞出饒富鄉土、機智、原創、趣味的創意，讓台灣快要瀕危的唸歌藝術，有了新的樣貌與曙光。

《公視紀實》系列紀錄片包含永續、文化、藝術等相關主題、更有鼓勵新銳導演創作的新創紀實短片，總計累積17部作品，包括12部長片以及5部短片，《唸歌走江湖－國寶藝師楊秀卿的音樂旅程》將於6日晚間10點播出。

(中時 )