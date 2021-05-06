《每日新聞》報導，近期日本新冠肺炎（COVID-19）疫情再起，雖然日本4月23日又對包括東京都在內的4都府縣發布「緊急事態宣言」，但效果遠不如2020年同時期；有人認為，可能是疫情爆發以來，日本政府多次發布緊急事態宣言，已讓民眾「習以為常」。

日本「黃金週」連假自4月29日持續至5月5日，雖然東京都與2020年一樣，整個黃金週都處於緊急事態宣言之中，但今年的人潮卻比去年明顯增加許多；根據IT企業Agoop獲使用者同意不蒐集特定個資的行動電話位置資訊，推定在4月30日時，澀谷中心街和JR原宿站周邊等繁華商圈的人潮，較去年同時期增加了約1倍。

東京都官員表示，許多民眾出門的理由都是買東西、吃飯等日常活動，「非必要」或「非急迫」需求應待疫情緩和再解決的「不要不急」原則，顯然已被民眾拋在腦後；許多人認為「有戴口罩應該沒關係」、「反正大家都出門了」。

一名因工作需求前往澀谷的男子表示，1年前還能感覺到緊急事態宣言代表的急迫性，但這1年來該宣言來來去去，這次只覺得「又來了喔」；他認為只要沒有強制力，就沒辦法阻止民眾外出。

根據大阪府調查，由於針對各年齡層進行調查後，發現18至29歲的日本年輕人對疫情的看法較為樂觀，有40.5%認為自己不會感染、56.8%認為就算感染也不會多嚴重；因此大阪府正持續與年輕族群溝通，希望他們更加重視疫情對自己和家人帶來的威脅。《每日新聞》指出，日本各地方政府已找不到什麼好主意，只能持續在錯誤中嘗試，希望找到比較有效的方法。

(中時新聞網)