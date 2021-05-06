華航諾福特飯店防疫旅館爆發群聚感染，對於機師成為防疫破口，指揮中心指揮官陳時中日前遭到新北市長侯友宜直指出現「嚴重疏忽」；台北市長柯文哲也批評，陳時中施打疫苗的「戰術有誤」，兩大直轄市長罕見同日砲轟陳時中，陳時中以「鄭重否認」回應，引起社會議論。據「TPOC台灣議題研究中心」統計他網路聲量發現，陳時中的網路好感度（P/N值）一路下探，上月28日還有0.44，爆出確診開始一路下探，截至3日僅剩0.21，銳減5成以上。

對於侯友宜所稱「嚴重疏忽」，陳時中以「鄭重否認」作為回應，不過網友卻不買單，認為疫情出現狀況，出現此種言論相當不負責任；而柯文哲則建議，疫苗施打順序戰術有誤，陳時中則回應「有意見為何不早講？」卻被找出去年新聞柯稱機組員居檢7天不夠一事，更引爆網友怒火，批評陳時中「講了，但你聽不進去」。

對於機師成為防疫破口，陳時中遭雙北市長砲轟。《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」監測發現。陳時中同日的負聲量暴增2倍，且從個案公布以來，陳時中的網路好感度（P/N值）一路下探，截至昨（3）日僅剩0.21，銳減5成以上。

《TPOC台灣議題研究中心》指出，陳時中的負聲量自諾富特案爆發以來日漸增長，但還算平穩，不致為「炸鍋」的緊急輿情狀況，但第6天陳遭侯、柯質疑政策缺失，如同引爆網友多日以來壓抑的怒氣，負聲量從1020則飆升至3053則，暴漲2倍，雖正聲量也有增長，不過顯見緩頰仍敵不過砲轟威力。

另據QuickseeK快析輿情資料庫，陳時中的網路好感度（P/N值）更是直直落，上月28日還有0.44，爆出確診開始一路下探，本月2日稍稍回升後再遽降，僅剩0.21，銳減52%。說明陳時中的好感度確實與疫情息息相關，尤其陳明年有意挑戰市長大位，站在第一線面對在野黨，處理危機、解決問題的方式，社會大眾都在看。

《TPOC台灣議題研究中心》進一步指出，諾富特案持續延燒，確診者足跡遍佈雙北，疫情狀況吃緊。是陳時中的錯，還是華航機師，抑或是飯店員工？雙北市長齊批評陳時中嚴重疏忽、戰術有誤，或許因黨派而增添此事想像空間，但如今是非對錯已非社會大眾關心重點，而陳時中面對批評、質疑的態度與回應，正是負聲量爆漲的原因。確診持續增加，伴隨各界聲浪批評，背負民進黨期望，劍指市長的陳時中勢必得更加戰戰兢兢。

(中時新聞網)