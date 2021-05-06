為什麼美國的民主如此倒退，甚至國家陷於分裂的危機?!

這次的大選，有人說川普是被疫情打敗，川普自己也認為如此，

但更嚴重的是這個疫情揭露了一個早已破碎的國家真相──

腐敗的菁英階層、僵化的官僚體制、殘酷的貧富差距、系統化的種族歧視、

政治上的對立和政黨的惡鬥！

這些問題都存在已久，但執政者只能坐視其惡化，而拿不出解決辦法。

本書深入剖析現今美國白宮的實際狀況，以及美國今日面對的種種困境與如何解套！

◤團結的意義是什麼？美國從未真正團結過。當年美國人民約1/3不支持越戰，但美國還是打了十幾年。1965年美國熱心於登陸月球，但支持的人只有39%。美國人只有在受到外國人攻擊時（如九一一事件）或遭遇重大災難時（如卡崔娜風災），或發生全國性的悲劇時（如Sandy Hook之死），才會產生一時的團結，但一旦政治介入，就會發生不團結。

◤林肯總統在他第一任的就職演說中，在結論時指出：「我們不是敵人，而是朋友，我們絕不能成為敵人，雖然熱情（passion）有時會使我們緊張，但我們一定不使我們結合在一起的情感（affection）破裂。」

◤美國已是一個分裂的國家，除了美國的民主制度出了問題之外，過去四年川普個人的觀念和作風也要負很大的責任。他只關心照顧和討好支持他的選民，反對、厭惡和打擊不支持他的選民。他用盡一切辦法去鞏固和凝聚他的支持者，同時也用盡一切辦法去分化和離間他的反對者。換言之，他只當一半美國人民的總統，但他深信，這一半選民對美國建制派或「深層政府」（deep state）的不信任、恐懼和憤怒的力量，足以支持他繼續連任。

◤此次美國大選不僅造成了國內更進一步的分裂，也暴露了政府治理能力的不足，固然這些現象可簡化為川普的個人因素，但美國在制度上的缺失積弊已深。從2008年金融危機以來，經濟上貧富差距的不斷擴大、社會上的不平等和政治上的不正義都在腐蝕這個國家。

◤美國大企業為了擴大市場和利潤，造成國內產業的空洞化；美國軍工組合（military-industrial complex）為了維持美國的霸權地位，在海外製造敵人，窮兵黷武，造成美國龐大的財政赤字，美國政府放任這種作法是符合美國廣大人民的利益嗎？

◤2020年一整年的新冠疫情給美國上了寶貴的一課，季辛吉（Henry Kissinger）在2020年4月便說，「新冠疫情將永遠改變世界秩序」，言外之意，便是美國主導的國際秩序將會消失。他又說，「美中過去的關係將永遠回不去了」，言外之意，今後將是美國和中國鬥爭的時代了。

◤在過去四年，美國已錯失機會去鞏固其盟國關係來共同抗抗衡中國，美國需要盟國，拜登將會努力恢復美國與盟國的關係。但今後，盟國與美國的關係將和過去不同，中國無意也不會在軍事上和美國對抗，中國對熱戰或冷戰均無興趣。美國今後的困境是中國無意與美國為敵，而美國偏要想把中國當作敵人，問題是其他國家的看法是否和美國一樣呢？除了「五眼聯盟」，還有多少國家願意加入呢？其他國家有什麼理由必須在美中之間選邊呢？這個世界上，難道只有美國的文化和價值，就不能有其他國家的文化和價值嗎？

◤美國應重新思考自己在世界的角色了，川普一再說美國不應再當世界警察了，他代表了美國一半的選民。美國的當急之務是團結國內，而不是分裂世界，在全球主義和孤立主義之間，美國應找出一個平衡點來撫平國內的對立和分裂，美國應在1823年門羅主義、1947年杜魯門主義之後，設計一個新的大戰略。

【精彩書摘】

支持川普的力量不能僅以民粹和反智，或者白人至上的種族主義者視之。事實上，這股力量代表的是另一種政治勢力，川普能在大勢對其極端不利的形勢下，能拿下7,400 萬的選票，是不可低估的實力。

除了川普個人的人格特質引人非議之外，其實他代表的是美國的孤立主義，有別於過去七十年來美國的全球主義。他的思想和作法不為美國的建制派接受，甚至指責他背叛了美國的價值觀，但川普和他的支持者卻認為美國的自由主義和向外推銷美國的文化和價值是錯誤的。美國沒有義務為了維持一個美國帝國或霸權犧牲了美國自己國家安居樂業的生活方式。

川普過去四年的政策可以明顯的看出，他是政治上的孤立主義者，經濟上的保護主義者，以及軍事上的收縮和避免戰爭。在文化上，他不但不去推銷美國的民主、自由和人權，相反地，他還反對干涉其他國家內政，無論是盟國或敵國，無論是大國或小國。

我已介紹過，川普的政策是美國外交四大派別中的傑克森主義和傑佛遜主義，而非過去七十年或一百年美國成為世界強權之後所奉行的漢米頓主義和威爾遜主義，這兩個主義代表的是自由貿易、重商主義和向外推銷美國民主和自由的價值，必要時還以軍事手段強行干涉他國的內政。

川普在2016 年大選時，便已明確表示他不認同美國這種政策。他認為全球化的結果使美國吃了大虧，使美國產業空洞化，人民失去工作。美國為了保護盟國，付出太大的代價，大家都在占美國的便宜，搭美國的便車。他一直問，為什麼第二次大戰結束這麼久了，美國還在保護德國、日本和南韓？冷戰也結束了三十年了，為什麼還要保存「北約」？重要的，還是美國在付錢！為什麼美國要當傻瓜?! 當美國軍方辯稱，這些都是為了保障美國的安全，也可防止第三次世界大戰，川普完全不接受這種說法，他要結束這種「無休止的戰爭」。他認為其他國家的事情可以由他們自己解決，無需美國勞師動眾到7,000-8,000 浬外去準備打仗。美國在中東可以花6-7 兆美元，但美國需要

的基本建設卻1 兆都湊不出來，他質問美國前朝的政府到底在為美國

人民做了什麼事?!

川普的這種說法聽在美國建制派和自由派是離經叛道，但在美國基層，認為被剝削、被犧牲的人民卻深受感動。他們不但未享受到美國偉大的福祉，反而對未來有極大的危機感，貧富差距、移民壓力、種族對立。美國事實在分裂中，一個美國兩個社會，加上政黨的惡鬥，進一步在撕裂美國。

支持川普的民眾是主張高度個人自由，反對政府干預，他們認為民主黨背離了美國的傳統價值，過於左傾，為了平等而犧牲了美國崇高的理想，一個建立在基督教文明的白人至上的純潔美國樂土。由於美國人口結構的變化，白人的比例在下降，他們的確有很深的危機意識。

川普的作法是為了自己的連任而擴大利用這種危機感來凝固他的選票，但這對美國是不利的。拜登政府如何來化解這股力量、促進團結將是一個重大而艱鉅的使命。

拜登政府面對最大的挑戰還是在經濟上如何減少貧富的巨大差距。美國學者派里（Marcia Pally）指出，美國的「基尼係數」（Gini coefficent）（貧富不公平）指數是西方國家最高的（85.1%）。美國收入最高的20% 人口擁有全國84% 的財富，收入最低的40% 人口僅占0.3% 的財富。這樣子的數字豈不讓這些人把希望寄託在川普身上。拜登如不能在短期內使美國經濟翻轉，給生活在「鏽帶」地區的人民機會和希望，川普的支持者難免不會「捲土重來」的。

(本文摘自《川普和川普主義：分裂的美國》/時報出版)

【作者簡介】

關中

1940年生於天津市。國立政治大學外交系，國立台灣大學政治研究所，美國佛萊契爾外交與法律學院文學碩士、外交法律碩士、國際關係博士，印第安那玻里斯大學榮譽法學博士。

曾任國立政治大學副教授、台灣大學兼任副教授、淡江大學講座教授、中國政治學會秘書長、亞洲與世界社董事長、民主基金會董事長、國家政策研究基金會內政組召集人、美國研究學會理事長、國家發展研究院院長、中國國民黨副主席、考試院院長。

主要著作包括《國際社會與國際關係》、《變動世界秩序中的國際關係》、《美國外交與中美關係》、《美國對華政策的檢討》、《認識美國霸權主義》、《意識型態和美國外交政策》、《中國命運．關鍵十年》等五十餘冊。

《川普和川普主義：分裂的美國》/時報出版

(中時新聞網)