明星女拳手岡薩雷茲(Pearl Gonzalez)、歐斯托維(Rachael Ostovich)、范札特(Paige VanZant)都加入BKFC了。新興拳擊聯盟BKFC（全名Bare Knuckle Fighting Championship）正卯足全力擴張，這種不戴拳套的裸拳格鬥在美國被禁止超過百年了。現在他們要提高能見度，包括女子項目也要做出聲勢，決定抄捷徑直接簽下當紅女將。

剛滿27歲的范札特是特別有名的女將，她打過Invicta和UFC聯盟，職業格鬥生涯8勝5敗並不突出，但她在IG擁有282萬追隨者。這種高人氣在頂尖運動員也不多見，例如NBA籃球明星「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)在IG大約擁有170萬追隨者。

范札特的成名充滿爭議，她在UFC首戰獲勝後立即獲得知名廠商銳跑(Reebok)代言合約，令同行十分眼紅，遭批評只依靠美貌而非格鬥實力。UFC老總懷特(Dana White)亦不否認，表示范札特成功是因為「有魅力」。事實上同樣是穿得少少的上台，被人揍得頭破血流所賺到的錢，還比不上她在IG穿泳裝自拍美照的收入。

最慘的一仗曾讓范札特血流滿面，但她選擇繼續職業生涯、簽下BKFC獨佔合約是因為真的喜歡格鬥。她本名叫史雷頓(Paige Sletten, 娼妓嫖客的諧音)，她在中學常遭霸凌。後來乾脆去申請改姓，學了一身功夫。范札特2019年在一場UFC格鬥擊敗歐斯托維，證明自己的實力，接下來兩人還有機會在BKFC對決。

另外岡薩雷茲也是有名的美女拳手，但實力更強，格鬥生涯累積10勝5敗。有網友毫不掩飾地說：「她很漂亮，所以我會看她的比賽。」

(中時新聞網)