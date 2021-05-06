全球車用晶片供給短缺，韓國商務部首度發公文給台積電客戶恩智浦（NXP）等4大廠請求支援晶片供應，等同再度尋求台積電協助。消息傳出後，引發PTT網友熱議，多數人用陰謀論來看，質疑「想藉此拖累台積獲利？讓三星爽賺高階代工？」、「做車用晶片沒賺頭，難怪台積電Q2毛利下降」。

韓媒News1報導，韓國車廠受到晶片荒衝擊，現代、起亞等汽車大廠的部分工廠多次停工或減產，因此業界盼透過政府向外求助。韓國半導體業界與官員證實，韓國商務部長成允模4月30日以官方名義，向荷蘭恩智浦等4家車用晶片製造商發出公文，請求協助擴大晶片供給。

「韓方這次發函的對象是恩智浦等廠商，但其實是再次請求台積電增產。」報導提到，除了恩智浦外，德國英飛凌、日本瑞薩等車用晶片大廠，仍有相當高比例委託台積電生產。對此，台積電表示，會盡力提高產能，為客戶解決晶片供應面臨的挑戰。

路透也報導，美國商務部長雷蒙表示，正尋求台積電等台灣企業優先滿足美國汽車業者需求，以緩解晶片短缺問題，因為美國目前有很多工作岌岌可危。

各國車用晶片供貨吃緊，台積電在緩解全球產能荒扮演吃重角色。在韓國商務部首度求助台積電後，引爆PTT網友熱烈討論，直覺事情不單純，紛紛表示「各國政府說好了都來凹台積？」、「全世界都把台積店當成全聯在用，請支援晶片」、「請GG把產能移去做難搞又低毛利的晶片 有何居心？」、「乖乖排隊不要吠」。

還有不少網友質疑韓國政府為何不找三星，「韓國自己有三星... 是不是有鬼啊」、「笑死人 三星擠不出產能 台積就可以？」、「想藉此拖累台積獲利？讓三星爽賺高階代工？」、「立場對換一下 台灣有難韓國會幫嗎？ 還是直接裝死？」、「三星晶圓廠都去做利潤高的dram 當然沒車用產能」。

(中時新聞網)