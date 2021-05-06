【回憶殺】69歲港星狄波拉是謝霆鋒的母親、張柏芝的前婆婆，長相貌美又有疼愛她的好老公，但一切得來不易，幼時被雙親棄養，成年後又在婚姻重摔一跤，所幸天性樂觀，不但能與前夫保持友好關係，更在大齡尋覓到真命天子，是演藝圈傳奇人物之一。

狄波拉原名李敏儀、又名李嬙，1951年生於香港，原生家庭破碎不堪，自小就被雙親放在他人門口，由另一名家庭收養成長，22歲參加第二屆香港小姐選美，憑著亮麗外型和機靈反應勇奪冠軍，得到進入演藝圈的門票，在主持、電視劇和電影都有不錯的成績，如此出眾的表現和美貌，自然吸引很多愛慕者，其中最高調的追求者就是大15歲的謝賢。

狄波拉年輕時貌美如花。（圖／微博）

謝賢身為情場浪子，個性幽默風趣、善於討女人歡心，狄波拉深深被他著迷，顧不得友人反對的聲浪，執意放棄當紅的演藝事業，於28歲嫁給謝賢，消息震撼當年。婚後兩人生下謝霆鋒、謝婷婷，一家四口移居加拿大定居，過著幸福美滿的日子。

好景不長，狄波拉想當好老婆、好媽媽的夢想僅維持16年，因和謝賢有太多摩擦，決定離婚放彼此自由；由於傳統觀念很重，加上破碎的原生家庭，狄波拉不希望兒女跟自己一樣，便和謝賢協議即便不能當夫妻，也要做好父母的責任，「我跟四哥（謝賢）只要話題一涉及子女，便有商有量。父母最基本是對子女負責，即使沒有名份，我們是四個一體。」

狄波拉離婚後不口出惡言說謝賢壞話，和樂融融的陪伴孩子長大。（圖／中時資料照）

恢復單身後，狄波拉繼續在茫茫人海中尋找真愛，49歲再婚機師江耀城，兩人時常同進同出各種公開場合，鶼鰈情深的感情令人稱羨，更可貴的是，每當狄波拉要與謝賢和孩子見面，江耀城都會給予私人空間，大器的態度讓她感激不已。

(中時新聞網)