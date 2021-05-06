精品耳機品牌 Cleer 推出全新 Goal 真無線藍牙耳機。Cleer的品牌精神為重視美感和性能，旗下多款高端精品耳機和喇叭，在英國百年歷史的高檔百貨Harrods和Selfridges都看得到Cleer 品牌的身影。這次推出的藍牙耳機 Goal 運動真無線藍牙耳機，其外觀設計獲得 RedDot 2020 設計獎項，是款兼具美感及功能藍牙耳機。

【機體外觀】

Cleer Goal的造型非常特殊，由半開放式設計的耳機本體和伸出耳朵的觸控面板加麥克風所組成。為了增加耳機的穩定度，採用Freebit的耳翼，將耳機放入耳朵中並旋轉，就能牢牢地固定住。測試時，進行激烈的跑跳運動和甩頭，耳機沒有發生晃動和鬆開的情況。

Cleer Goal真無線運動藍牙耳機外觀(圖/耳機人提供)

雖然開放式設計讓這款真無線運動藍牙耳機沒有被動降噪的隔音效果，在吵雜的地方必須提高音量才聽得清楚，但是戴起來沒有入耳封閉式的異物感，而且在戶外進行運動時也更加安全。

因為是專為運動而設計的，Cleer Goal具有基本的IPX4防護等級，能夠抵抗汗水和輕微的潑濺，但必須注意的是，其無法阻擋灰塵的入侵。

Cleer Goal真無線運動藍牙耳機盒裝內容(圖/耳機人提供)

【規格及特色】

連接及延遲

採用藍牙5.0連線技術，取出耳機即可進入配對模式和直接連線，過程非常順暢、迅速，沒有發生任何狀況。小編測試期間，只要在連線範圍內，沒有發生卡頓或斷開的情形。

操作控制

Cleer Goal採用的是觸控的方式來操作，面板的感應還滿迅速，做完手勢馬上就會執行正確的指令。其指令分佈如下表，可以看到的是，Cleer Goal可以調整音量大小，但不同於Ally Plus的上下滑動，其透過點擊左耳或右耳兩下並按住不放，來降低或提升音量。

續航力

耳機單次充電可以使用6小時，充電盒額外提供14小時的電量，總續航力達到20小時。這樣的續航表現還算不錯，尤其對於只在運動使用的人來說，更是綽綽有餘。使用Type-C充電規格，支援快速充電功能，充電5分鐘可以使用1個小時。

Cleer Goal真無線運動藍牙耳機充電盒外觀(圖/耳機人提供)

通話

麥克風配置為單耳雙麥，而且其麥克風位置延伸出耳朵又指向嘴巴，因此收音表現出乎小編的預期。在室內安靜的環境中，背景音有所抑制，三頻側重人聲中頻，口齒清晰且不太會壓到講話起始的嘴型。至於在戶外吵雜的環境裡，背景音抑制量好，三頻一樣側重人聲中頻，口齒清晰跟背景音有所分離，不太會壓到講話起始的嘴型，表現算不錯。

聲音表現

Cleer Goal內建13.4毫米的驅動單體，但受限於半開式的設計，較容易受到環境音的影響，低音比較容易聽的不是很清楚，需要再耳道較密合的情況下，可以聽到下潛厚度；中音的部分，人聲清晰偏亮；高音的部分，薩克斯風的聲音明亮，不會刺耳。不過，聲音一樣有點模糊，沒有到很清晰。整體的聲音明亮且開闊，不會有很擁擠的感覺。

【心得總評】

Cleer Goal受到Freebit耳翼的加持下，穩定度沒話說，不論是多高強度的運動，耳機仍能保持在使用者的耳朵上。另一方面，在操作指令上也非常的全面，不需要拿出手機就能執行各項功能，這在運動時非常方面；續航力也夠長，不需要常常為耳機充電；通話則是這款耳機讓我們最意外的，通常不會有人期待運動耳機的通話能多好，但Cleer Goal的收音極佳，不輸許多專打通話的真無線藍牙耳機。

(科技)