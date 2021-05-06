台灣運彩總經理林博泰日前應亞洲電台(ASIA FM)名主持人謝美英的邀請，跟聽眾朋友們介紹台灣運彩，今天也利用這個機會來跟大家分享一下。

疫情衝擊 運彩仍賣破405億！怎麼辦到的？

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)分享接受亞洲電台專訪內容。(林勝發攝)

亞洲電台FM 92.7是國內知名的廣播電台之一，聽眾族群相當的多，主要是15至55歲之廣大消費族群；包括白領上班族、藍領工作族、中小企業主管級、自營老闆、職業婦女、家庭主婦、開車族、加油站、24H便利商店、學生族群、大賣場、商店街、醫院、銀行、桃園國際機場…等，也是桃、竹、苗地區收聽率的NO.1。

台灣運彩總經理林博泰(左)接受亞洲電台訪談照。(台灣運彩提供)

這次謝美英主持人開場白的時候有特別跟大家介紹我們國家除了大樂透「公益彩券」之外，還有另外一種很受大家喜歡的「運動彩券」，每100塊錢的銷售就有10塊錢給國家培育體育人才，要我跟聽眾朋友們好好說明一下，也順便談談運彩有什麼產品、玩法、今年有什麼重大賽事及行銷活動，還有去年新冠疫情衝擊下，各產業都非常辛苦，但是台灣運彩開出了年銷售額405億的佳績是怎麼辦到的，最後要我總結一下運彩的魅力，讓更多人可以喜愛運彩，真的非常感謝。

亞洲電台FM92.7官網。(台灣運彩提供)

專訪的內容歡迎大家5/7 (五)上午08:30準時收聽亞洲電台FM 92.7，希望大家會喜歡；同時也希望喜歡亞洲電台、謝美英主持人的聽眾朋友們，可以更瞭解我們台灣運彩，大家一起來「買運彩 看比賽 更精彩」、「買運彩 助體育 增光彩」。

(中時新聞網)