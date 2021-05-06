如果在菜單上找不到自己想要的飲料時，星巴克鼓勵民眾向店員提出客製化要求，製做自己的完美飲品。不過有些要求可苦了星巴客員工，國外一名星巴客員工日前在推特上抱怨，一名顧客點了一杯星冰樂後，竟還提出加冰塊等13項額外特殊要求，讓他做飲料做到崩潰，直呼「想離職」。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、福斯新聞（Fox News）報導，國外一名叫喬斯（Josie）的星巴克員工1日在推特貼上一張照片，照片上是一名叫作「愛德華」的顧客點的飲料訂單，愛德華點了一杯焦糖三重奏咖啡星冰樂（Caramel Ribbon Crunch Frappuccino），不過他還額外提出了包括要求「加鮮奶油」、「多一點冰」、「多一份肉桂糖漿」、「多一份焦糖」、「壓7下濃焦糖醬」等13項特殊要求。

原本一杯特大杯焦糖三重奏咖啡星冰樂的熱量就高達570大卡，再加上這些額外要求，這杯星冰樂的熱量恐怕爆表。

愛德華的要求惹火喬斯，讓他發布推文直呼「想離職」。

他的貼文引起網友共鳴，1日刊出貼文後，短短幾天就獲得近30萬人按讚、2.6萬人回應。

貼文也釣出許多星巴客員工回應，原來像「愛德華」這樣的顧客很多，要求五花八門，一名員工秀出顧客點特大杯咖啡密斯朵、卻額外提出加鮮奶、鮮奶油等32項特殊要求的長串訂單，另一名員工分享顧客點特大杯抹茶星冰樂，額外提出31項要求。

i raise you this pic.twitter.com/07mhU0IyED — bucky barnes stan account (@victoriasarberr) May 3, 2021

this order comes in every other week pic.twitter.com/PAdcIFotyv — Bianca (@binxsicle) May 3, 2021

不只員工抱怨，其他顧客也加入抱怨行列，一名網友回應，有一次排在一名女子後面要點餐，就聽到女子荒謬要求要加熱到攝氏37度，還特別強調「不是36度、也不是38度」，「我分得出來喔」，星巴客員工詢問女子如何稱呼時，女子居然回應「性感尤物」，讓網友大翻白眼。

I was behind a woman who had an order that ridiculous and insisted it be heated to 37 degrees celsius ..”not 36, not 38–I will KNOW the difference” .

The Starbucks employee asked for her name..her reply “Sexy Vivacious “. 🙄 I stepped up to order and the — Midwestny (@Midwestny1) May 3, 2021

目前喬斯已經將貼文刪除。

(中時新聞網)