近期台灣中南部水庫缺水，許多地區已開始採取輪流限水的措施，讓我們了解到水對人的重要性。人類所賴以生存的地球，約有70%是由水所覆蓋，水是生物體最重要的物質，不單是陸上或水中生物需要水來維持生命，沒有水，人類也只能活幾天。

振興醫院泌尿外科醫師楊景偉表示，一般來說，人體1天所需的水分約2,500c.c.至3,000c.c.，正常1天的排汗量約300c.c.；若有劇烈活動或炎熱天氣，排汗量更可高達2,000c.c.，可能就需5,000c.c.至6,000c.c.的水分才夠。

隨體重增加，所需水量亦增加，各種食物中所含的水分並不相同，一般來說約有22%的水分是從食物中獲得，有個簡單的公式可來計算人體所需的水分，扣除食物中所含的水分，人體所需水分可用體重（公斤）X 30c.c.來估計。

舉個例子，1個體重60公斤的人，每天需喝的水約1,800c.c.，視工作運動所排出的汗量，來適量增加水份的攝取。

曾有篇關於小學生上課的研究，發現喝水多的那組，上課視覺的專注度優於喝水少的一組。人在乾渴的情況下，不單是短期記憶力降低，還有各項辨別力和操作能力都會下降。

如果是銀髮族，假設有脫水的情況發生，認知功能會下降，有時還會有譫妄的情形發生。水分缺乏不單是對認知功能有關，亦會造成身體不同器官如腦、心臟、腸胃道、內分泌或是泌尿道疾病的產生，其中影響最直接的是就泌尿系統。

人體泌尿系統包含腎臟、輸尿管、膀胱及尿道，腎臟是人體調節水分最重要的器官，不但可平衡血液與尿液的體液恆定，亦可將體內廢物排出體外。

楊醫師曾遇過1名阿兵哥在大熱天下跑步，身體來不及補充水分，導致熱中暑、橫紋肌溶解，進而產生急性腎衰竭，好在經過緊急的靜脈輸液治療，才成功挽回腎功能，免除了洗腎的命運。

人在乾渴的情況下，不單是短期記憶力降低，還有各項辨別力和操作能力都會下降。（圖／NOW健康提供)

多喝水，不只可以減少尿路結石的產生、復發，也與減少便袐、高血壓、高血糖與心血管阻塞疾病有關，水份充足的話，還可增加身體的代謝與毒物的排出，可說是好處多多。

不過，臨床上也有喝太多水的人，正常情況下，1天的尿液不會超過體重X40cc，如有過多尿液的話，要考慮是否有心因性多渴症或多尿症的情形，與血糖過高和尿崩症相關。

楊景偉醫師提醒，建議養成少量多次的喝水習慣，透過正確的喝水方式，減少可能喝水後狂跑廁所的情況。一般來說，喝完水大約半小時後，水才會變成尿液，但如果一次喝太多，身體來不及吸收，就會引起想上廁所的感覺。對於有夜尿困擾的人來說，建議白天可多喝水，但睡前2個小時盡量少喝水，以減少夜尿產生。

(中時新聞網)