近年來，不少美容工作室紛紛提供新興的耳朵、眼部SPA護理服務，吸引不少網紅體驗，但實際做法令人驚訝，眼部護理乍看之下竟然像是拿銀針戳眼，到底所謂的采耳、耳燭、銀珠洗眼是什麼？有什麼作用？醫生又有什麼建議？

●采耳：注意用具衛生，有耳疾、異常構造者別嘗試

新穎的面部護理美容紛紛興起，以耳部來說，常見的就是采耳和耳燭。

采耳其實就是掏耳朵，再搭配一些耳朵按摩、紓壓的手法及小道具，輕輕刺激耳道，創造酥麻、搔癢的感覺，讓客人感覺舒服、放鬆。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳分享，有患者曾向他分享過采耳的經驗，「對有些人來說，采耳可以達到紓壓和耳道清潔的效果，如果店家還宣稱其它功效，大多只是過度解釋，沒有那麼神奇。」

需要注意的是，外耳道彎彎曲曲，表皮細胞很薄又脆弱，如果在清潔過程中不慎受傷，很容易引起外耳道炎，甚至一不小心挖破耳膜的話，恐造成聽力障礙，且坊間業者在衛生消毒上若不確實，用具不潔也可能引起耳朵黴菌感染。

如果店家想要提供這些服務，最好還是要了解耳朵構造，避免造成顧客受傷，新光醫院耳鼻喉科醫師徐英碩指出，在培訓時，建議可以請耳鼻喉科醫師指導，認識耳道構造、怎麼清潔才不會傷到外耳道等醫學知識，若是發現異狀，也能適時轉介。

采耳過程中，會搭配一些小道具刺激耳道。(示意圖/Shutterstock）

但一般來說，坊間業者恐怕難以具備足夠醫學知識，「若是店家對於耳朵構造不夠了解、沒有具備應有的專業素養，民眾可能就要考慮一下，如果真的造成不適，一定要儘快就醫，」徐英碩坦言。

柳朋馳也提醒，「要注意直接清潔耳垢，還是有危險性存在，有可能挖太深、不甚造成耳膜、耳道受傷，尤其是曾動過耳部手術、耳朵先天結構異常的民眾，最好不要嘗試。」

建議民眾先至耳鼻喉科確認耳朵沒有疾病、異常構造等狀況，再考慮嘗試坊間的采耳服務。但其實基本上不需要清潔耳垢，通常耳垢會隨著嘴巴張開咬合等臉部動作，自然脫落排出到外耳道開口，所以不需要刻意清理，耳垢也能防止異物進入耳朵，有抑菌、保護耳道的功能。

●耳燭：多以紓壓為主，需留意不慎燒燙傷

耳燭是利用包著蠟的特製空心蠟燭、紙管，將一端插入外耳道，另一端點火燃燒，號稱能「吸出」耳垢，甚至幫助淋巴排毒、改善濕性耳垢，網路上更有許多利用耳燭清出大量耳垢的影片，也吸引許多網紅嘗試。

耳燭多以紓壓為主，需留意不慎燒燙傷。(示意圖/Shutterstock)

許多人飽受濕性耳垢困擾，想藉此改善，不過柳朋馳指出，耳垢是乾的還是濕的，大多由基因決定，難以透過耳燭改變。先天濕耳垢體質的人，會分泌一種不容易排出、蓄積在耳朵裡的濕性耳垢，比較容易造成耳道阻塞發癢，影響聽力，必要時需找醫師清除。

值得注意的是，若耳燭使用不當，恐怕會造成臉部或耳道灼傷。徐英碩也直言，使用耳燭，多半會因為店家所營造的環境、香味等，讓民眾有舒壓、放鬆的感覺，但耳燭本身對於耳朵並沒有實際的功效。

●銀珠洗眼：類似手術做法，風險很高

近來新興的護理療程中，最令人感到驚悚的服務就是銀珠洗眼。過程中會使用宛如細針般的銀珠棒，按摩眼瞼、刺激淚腺，甚至會深入眼球和眼皮間按摩，藉此達到放鬆舒緩、清潔異物的目的。通常店家會要求不可戴隱形眼鏡，且有眼疾、曾手術者無法施作。

洗眼操作過程看起來就像是拿銀針戳眼，相當驚悚，不過不少體驗過的Youtuber都表示有舒緩、放鬆的感覺。

但柳朋馳指出，其實這樣的手法已接近清除眼瞼結石的手術做法，「風險相對比較大，即使醫生操作，若是病人太過抗拒，也可能有眼睛受傷的風險，更何況是由坊間業者進行操作，且翻動眼皮的過程中，也有可能造成角膜受傷，引發感染，甚至是嚴重的併發症。」

提醒民眾，在嘗試任何民俗療法、自然療法，甚至坊間新穎的護理方式前，應謹慎評估風險，最好事先和專業醫師討論。

(中時新聞網)