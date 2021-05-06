被封為「抖音四大蘿莉」的大陸正妹網紅蔡蘿莉，擁有一雙水汪汪的眼睛與嬌小身材，加上每回現身都以超可愛的蘿莉塔造型打扮現身，讓她微博吸引百萬粉絲追隨，抖音更有千萬人支持。然而她近日上傳一則脫掉頭套的影片，卻被網友眼尖發現她露臉的那一瞬間竟然忘記開美顏濾鏡，導致她真面目一秒曝光，更被網友瘋狂截圖大吐槽，讓蔡蘿莉氣到摔手機，崩潰自評無P截圖「就是醜了點」！

抖音網紅蔡蘿莉因為可愛蘿莉外型，深受粉絲喜愛，抖音吸引千萬人追隨，未料她近日卻被網友眼尖截圖到她影片中沒開美顏濾鏡的瞬間露臉照，判若兩人的模樣引發網友瘋狂吐槽「原來是阿姨打擾了」、「截圖一瞬間我瞬間崩潰了」、「是不醜，但差距也太大了」、「30多歲的老阿姨」。

蔡蘿莉擁有可愛外型與性感身材。(取自蔡蘿莉微博)

蔡蘿莉無P素顏一瞬間被截圖，照片也在抖音瘋傳，甚至還上了熱榜，她隨後也特地拍片回應此事。只見蔡蘿莉在影片中劈頭就先把手機摔在床上，崩潰表示：「我自己截（圖）我自己截，不勞煩你們小手。」

蔡蘿莉無P素顏照被網友截圖瘋傳。(取自微博)

蔡蘿莉自己截圖的無P照似乎仍有開美顏。(取自蔡蘿莉抖音)

蔡蘿莉接著點評起自己的無P真面目，自嘲就是臉圓了點、眼睛小了點、醜了點，表示下次決定會把美顏濾鏡堅持到底，講完又摔了一次手機，「我錯了不行？」

(中時新聞網)