現年61歲的港星林俊賢，過去因演出電視劇《男兒本色》走紅，當時他還帥過同期男梁朝偉、周星馳，被封為「香港第一美男」，未料他在演藝事業達到巔峰時，選擇了投資從商，晚年卻經商失敗還賠光家產。

林俊賢因擁有高挑身材、英俊外表，一出道就走紅，先後跟周潤發、黎明合作《笑傲江湖》、《男兒本色》，成了一線小生，當年更傳出，他和林青霞合拍電影《豪情》時，林青霞對他情有獨鍾，甚至主動向他告白，當時林青霞已非常火紅，可林俊賢卻拒絕了。

後來，林俊賢一度跟同公司的劉嘉玲爆出假戲真做，並經常被要求一起出席活動，兩人也傳從「螢幕情侶」升級，私下成了真情侶，外傳劉嘉玲對外表俊俏的林俊賢相當迷戀，當年兩人戀情傳得沸沸揚揚，林俊賢被看做是劉嘉玲的「初戀情人」，但最終這段情無疾而終。

林俊賢上個月曾PO打籃球的影片。（圖／翻攝自林俊賢微博）

61歲林俊賢帥氣不減當年。（圖／翻攝自林俊賢微博）

沒想到，正當林俊賢在演藝圈大紅大紫時，他突然於1996年離開演藝圈，結婚生子並轉行經商，更投入大部分身家炒股，最後卻輸得血本無歸，妻子忍受不了便帶著女兒離開，第二任妻子Winnie最後也離開他，改嫁演員黃子揚，連兒子也隨繼父姓。

直到2014年，林俊賢悄然復出，不但開了影視公司，也轉戰直播電商，不時在網上分享自己的生活，雖然61歲了，可仍保持健壯體態，並曾受訪表示對現在生活很滿意，也很能自得其樂。

(中時新聞網)