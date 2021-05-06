「小強之亂」5名潑蟑嫌犯，4日全數落網，台北地檢署認為已成年的吳男、曹男、許男、蔡男4人，有串滅證及逃亡、反覆實施之虞，5日依公然聚眾施脅迫罪聲押禁見，台北地院深夜訊問後，准押吳男，曹、許、蔡則以5萬元交保，限制住居。

裁定理由指出，潑蟑事件經媒體報導後，4人隨即聯絡見面，決定一同前往台中躲避，還丟棄手機避免警方定位，4人均有逃亡事實；而吳男自陳有以通訊軟體聯繫未到案主謀，以討債所得金額2至3成為報酬犯案，並實際支付1萬6000元報酬給曹男、許男，卻辯稱不知主謀名字及住所，顯有迴護主謀的情形。

裁定並指，吳男可輕易以祕密方式與主謀溝通，有勾串之虞，有羈押禁見的必要；至於蔡男、許男、曹男涉案程度、角色分工較輕，且依3人經濟能力，逃亡能力不高，故無羈押必要。

台北市大安區臥龍義警中隊3日晚間舉辦餐會，所在餐廳「鉅星匯」遭人潑灑上千隻蟑螂，因雙北警局長當天也在場，引起全國關注。警方追查發現，本案應是餐廳債務糾紛引起，共4名成年男子及1名未成年少女涉案。

(中時 )