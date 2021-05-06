黃少祺、陳珮騏、謝承均拍戲瘋狂笑場。（三立提供）

黃少祺、謝承均拍背著陳珮騏偷偷牽手搞笑照。（三立提供）

黃少祺、謝承均近來在三立八點台劇《天之驕女》有不少對手戲，兩人不僅互相吐槽，還有俏皮的戳臉頰橋段，網友開玩笑敲碗他們組成CP，謝承均驚訝表示：「是因為我們一直在練肖話嗎？」並透露在拍攝當下完全不敢直視黃少祺，深怕一個不小心就會笑場。黃少祺則笑說：「最近一直在騷擾他，而且戳臉頰是我當場臨時加進去的橋段。」

陳珮騏得知網友願望，想盡辦法滿足粉絲，於是要黃少祺、謝承均拍一張在她背後偷牽手的照片，沒想到兩個大男人在現場不知所措，不知道應該怎麼擺POSE。謝承均被問到當下有沒有心動的感覺，笑說：「現場一堆工作人員盯著，怎麼會有心動的感覺啦！」

謝承均私底下很愛笑，且笑起來很有親和力，家裡排行老么的他透露私下個性比較孩子氣，很容易被逗笑，熟識他的朋友都覺得螢幕和私下的他判若兩人，「早期拍戲常常演壞人，剛好我的臉長得比較壞人臉，所以大家看幕後花絮才會覺得我的反差很大，其實跟我比較熟的朋友都是稱讚我『可愛』。」他笑說大家以為演面無表情很輕鬆，其實為了要拍織田健司的嚴肅臉都要做嘴巴運動，因為角色需要沒有表情，但臉部又要很放鬆，只能靠眼神跟說話傳達情緒，所以在拍之前都會做張嘴運動，讓自己的嘴部肌肉再放輕鬆一點。

劇中黃少祺、謝承均有許多互相拌嘴的橋段，謝承均還拿假蟑螂惡整陳珮騏，謝承均回憶起小時候也會對女生惡作劇，常故意抓女生頭髮、拿黑板上的粉筆灰抹在女同學的桌子上，或是中午吃便當會趁同學說話時，偷吃對方的魯蛋等等，他笑說一切都是念書時期的不懂事，現在拍戲反而是被整的那一個。

原來他和林佑星對戲時很容易笑場，「他會一直盯著我、逗我笑，如果再加上很會耍寶的劉沛緹，這對夫妻很容易害我不小心就NG。」他還爆料前幾天跟陳珮騏、陳志強對戲，他要用很嚴肅的表情對陳珮騏認真說出床笫之間的台詞，結果兩個人笑到沒辦法拍，NG很多次，情緒收都收不回來，讓他覺得無奈又好笑。

(中時 )