極其罕見 非洲婦女成功產下9胞胎 03:512021/05/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 非洲國家馬利衛生部今天表示，一名馬利婦女產下9胞胎。（圖為懷孕婦女示意圖，非當事人，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 非洲國家馬利衛生部今天表示，一名馬利婦女產下9胞胎，比預定生下的7胎還要多出兩胎。婦女成功產下9胞胎極其罕見。 法新社報導，馬利25歲婦女席斯（Halima Cisse）因為原定產下7胞胎，於3月30日被政府以飛機送到摩洛哥接受更好照料。 席斯昨天在摩洛哥剖腹生產。馬利衛生部發表聲明指出，席斯產下5名女嬰及4名男嬰。產後母子/母女身體均安。 據報導，婦女成功產下7胞胎已非常罕見，產下9胞胎更是極其罕見。（譯者：陳正健）1100506 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 顧客點超狂星冰樂 星巴克員工崩潰：想離職 - 國際 夏綠蒂6歲了 威廉大曝寶貝女兒秘密 - 國際 沙國政府發表信仰「黑石」的高解析照片 - 國際 韓國：打一劑AZ或輝瑞疫苗 60歲者保護力達86.6％ - 國際 - 中央社 有小三 比爾蓋茲婚後每年和前女友海灘度假 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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