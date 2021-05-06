非洲國家馬利衛生部今天表示，一名馬利婦女產下9胞胎，比預定生下的7胎還要多出兩胎。婦女成功產下9胞胎極其罕見。

法新社報導，馬利25歲婦女席斯（Halima Cisse）因為原定產下7胞胎，於3月30日被政府以飛機送到摩洛哥接受更好照料。

席斯昨天在摩洛哥剖腹生產。馬利衛生部發表聲明指出，席斯產下5名女嬰及4名男嬰。產後母子/母女身體均安。

據報導，婦女成功產下7胞胎已非常罕見，產下9胞胎更是極其罕見。（譯者：陳正健）1100506

(中央社)