台北市一間餐廳遭黑衣人潑撒蟑螂，5嫌落網，北檢5日將4名成年犯聲請羈押禁見。北院6日凌晨裁定吳姓男子羈押禁見，另3人均5萬元交保、限制住居。

黑衣人丟蟑螂案引發各界關注，警方專案小組鎖定涉案犯嫌為4男1女，4日逮捕5嫌到案，5日將吳姓男子、曹姓男子、許姓男子、蔡姓男子等4名成年犯嫌移送台北地檢署複訊。

檢察官複訊後認為，吳男等4人犯行已對餐廳業者與消費者施以脅迫，涉犯刑法公然聚眾施強暴脅迫罪，且有逃亡、串證、反覆實施之虞，5日下午向台北地方法院聲請羈押並禁止接見通信。

台北地院5日晚間10時30分開羈押庭漏夜訊問至6日凌晨，4人坦承於知道媒體報導後，隨即聯絡見面，並決定一同前往台中躲避查緝，但因新聞已曝光而無法尋得住宿地點，決定改為一同開車移動，且為避免遭警方定位，吳男、蔡男、許男丟棄手機。

本案未到案共犯究為何人部分，北院裁定指出，有待檢察官釐清，其中吳男就此供稱，他不知共犯的名字，也不知道其住所，只有以通訊軟體聯繫，但手機已丟棄；吳男還說，是他主動打電話向共犯借錢，且共犯承諾將討債所得金額2至3成的利潤分給他，他有實際支付1萬6000元報酬給曹男、許男。

北院認為吳男與未到案共犯交情匪淺，因此吳男有不據實陳述及迴護共犯情形，考量吳男有逃亡、勾串共犯之虞，且共犯角色分工為上層地位，現今網路及通訊軟體發達，吳男可輕易以秘密方式與共犯溝通，因此裁定吳男羈押禁見。

台北地院指出，蔡男等3人涉犯恐嚇罪、強制罪、妨害公眾罪，3人僅有逃亡之虞，再考量他們涉案程度、角色分工較輕，以及經濟能力、生活經歷、年紀均輕、無前科紀錄等，認定無羈押必要，以新台幣5萬元交保，並均限制住居。

全案緣於台北市大安義警大隊臥龍中隊3日晚間在中山區新生北路鉅星匯宴會廳舉辦餐敘，全場席開70多桌、近700人出席，包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁和多名民代與會。

犯嫌曹男和許男穿著黑衣於案發當晚7時24分，涉提著2袋蟑螂朝餐廳2樓櫃檯前潑撒後，隨即奔跑逃逸。（編輯：陳正健）1100506

(中央社)