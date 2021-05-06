失控的印度疫情近日成為國際焦點，傳播性與致病性極強的雙突變病毒B.1.617已開始入侵鄰國，包括大陸、馬來西亞、新加坡，甚至遠至非洲與歐洲國家。（圖／路透）

已然失控的印度疫情近日來成為國際焦點，傳播性與致病性極強的雙突變病毒B.1.617已開始入侵鄰國，包括大陸、馬來西亞、新加坡甚至遠至非洲與歐洲國家已陸續出現此型變異病毒的輸入病例。B.1.617讓極輕微的印度疫情突然轉向災難性大爆發，各界也預期此變異病毒必然會侵襲台灣，對近期爆發防疫旅館疫情的台灣而言，如何在變異病毒入侵前盡快修補防疫漏洞已迫在眉睫。

印度的變異病毒近日已出現多起向亞洲地區擴散的案例，除了日前在大陸浙江發現的11個由印度輸入的案例之外，最新的例子出現在馬來西亞，馬國衛生部長阿漢峇峇已經發表聲明證實了首宗印度變異病毒病例，患者是從印度孟買入境，在機場進行篩檢後確診。

馬來西亞的疫情近期已連續反彈多日，曾經被壓縮至每日低於1000例，大學也準備恢復上課，卻又再次回到每日3000例以上並持續上升，累計病例已超過41萬例，讓馬國民眾人心惶惶。出現首例來自印度的變異病毒案例，更加深民眾的恐慌。

馬來西亞近來疫情反彈，加上又有印度變異毒株輸入型確診案例，全國人心惶惶。圖為憂心疫情的吉隆坡民眾排隊接種疫苗。（圖／路透）

除了馬來西亞，大陸部分城市也多次檢測到印度變異毒株。其中重慶於近期通報4例在印度工作的大陸籍人士確診，他們經尼泊爾轉機返國，全程防護服與安全措施，雖然都未出現症狀，但仍難逃病毒侵襲；5月2日浙江金華通報一名印度籍商人無症狀感染病例，經多次核酸檢測後確診，案例在浙江期間還曾搭乘火車前往杭州與義烏；上海在4月中旬也出現1例來自印度、經德國轉機的確診病例；日前還有10名大陸籍船員因貨輪曾停靠印度港口，在抵達浙江舟山港時也被查出確診。

大陸防疫專家吳尊友說，印度疫情的快速增長，把全球新冠大流行推向了新的高峰，也使亞洲成為了新冠流行重災區，必須持續落實防控措施，防範變異毒株流行與新的變異發生。大陸與許多亞洲國家持續檢出印度輸入變異毒株，顯示疫情防控因變異毒株而愈發艱難與複雜，防疫工作遠未到可以鬆懈的時候。上海防疫專家張文宏更明確警告，「只要還有一個國家沒有控制好，病毒就會向全世界蔓延。」

印度變異毒株向亞洲各國輸出的消息傳出後，大陸每日接種疫苗人數暴增一倍。圖為瀋陽民眾登記接種疫苗。（圖／新華社）

中國科學院院士鍾南山透露，當前應對疫情的主要矛盾在於變異毒株，大陸科研團隊已開始全力研發針對變異毒株的疫苗，以應對主要來自英國、巴西、奈及利亞、南非與印度等地的變異毒株。病毒株變異給疫情防控帶來新的挑戰，當務之急是提高疫苗接種率，現在正處於非常關鍵時刻。

在亞洲之外，來自印度的輸入確診病例報告也陸續浮現，其中在非洲地區的南非有一艘來自印度的貨輪檢測出14名菲律賓籍船員確診，北非的摩洛哥也報告2例來自印度的變異毒株病例；歐洲方面已有一艘駛往荷蘭鹿特丹的遊輪在西班牙被攔下，原因是2名印度籍船員確診，讓全船21人遭強制隔離；亞洲的斯里蘭卡因距印度近，疫情也出現反彈，4名短暫停留的中國人返國後被查出確診；泰國也發生工廠內半數員工確診的群聚感染，但未證實是否與印度有關。

印度傳出更致命的變異病毒株，非洲烏干達下令停止所有印度航班。圖為烏干達衛生部長在安特比機場視察檢疫工作。（圖／推特@4thTelevision)

此外，更誇張的是，據《印度時報》報導，印度新德里一座動物園內的8頭獅子也被查出感染新冠病毒，這是全球的首例，可能與最近出現的變異毒株有關，目前染疫的獅子們經過隔離後狀況已經好轉。

印度變異新冠病毒株造成疫情失控，新德里海德拉巴動物園內的獅子也感染病毒，而且是群聚感染，8頭獅子全數染疫。（圖／印度斯坦時報)

印度變異毒株已開始向外傳播，近期各國驗出B.1.617毒株的相關報告將會愈來愈多，全世界都將處於此一傳播快、重症率高的變異毒株威脅之下。於今之計仍是加強防控措施與接種疫苗2種途徑，一旦變異毒株入侵，才能盡快予以控制。如果類似先前桃園防疫旅館與隔離人員違規的漏洞仍在，一旦變異毒株入侵並快速傳播，後果將不堪設想，一年多來享譽國際的防疫成果一旦崩潰，想必會有更多的國際媒體樂於報導，到時就後悔莫及了。

(中時新聞網)