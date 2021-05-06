動力火車擔任Hit Fm聯播網「5月hito大台柱」，日前發行新專輯《都是因為愛》，獲得好評，其中包含了尤秋興親自詞曲創作，獻給老婆、首度公開的求婚曲〈二月〉，而尤秋興在歌詞寫到「我的人生就像一場流亡，沒有了夢想」，透露在2005年動力火車獲得第十六屆金曲獎最佳重唱組合後，但得獎後卻遇到事業低潮，演出變少，尤秋興開始變得沮喪，他說，找不到人生方向，不知道自己的未來在哪裡，開心不起來，陷入鬱鬱寡歡。

團員顏志琳也發覺尤秋興不對勁，身體消瘦，「脖子變的超細」，本來想說找他去打球讓心情好一些，但因秋興吃不下也睡不著，在烈日底下運動後，臉色變得蒼白，志琳驚呼：「那是我看過秋興人生臉最白的時刻」！後來尤秋興就突然昏厥，嚇壞了大家，那時醫生也說，尤秋興的眼神無法對焦，應該是生病了，隨後有去諮詢心理醫生。

尤秋興後來認識了女友，也就是現在的老婆，相處融洽，幸福快樂，尤秋興笑說，當時生病，顏志琳的阿姨說，「就是少一個老婆才會這樣」，所以他寫了〈二月〉這首歌，紀錄了自己的過去到現在，感謝老婆讓他擁有幸福。

(中時 )