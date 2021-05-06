台語歌手林良歡自《亞洲新人歌唱大賽》首屆第二名出道，4日宣佈喜獲千金牛咩咩﹙小名﹚，已育有四歲兒子，而今再添2900公克重的女娃，林良歡笑說很開心能湊成一個「好」字，痛了6個小時很值得。而外貌與藝人司馬玉嬌相似，曾被粉絲誤認是司馬玉嬌的女兒，有著甜妹美的笑容，林良歡的心路歷程卻十分坎坷，林良歡坦言四歲的兒子患有先天性心臟病，原本只想好好的照顧愛兒，也許是上天的安排，「讓我能擁有女兒，因此我們歡喜的迎接這個新生命的到來。」

她與從事殯葬業的未婚夫至今仍未登記結婚，林良歡則表示「目前我們都有共識，先把小孩照顧好，等孩子再大一點，再打算登記，相信只要有心，形式不重要，幸福永相隨」，他們因為都愛歌唱，在歌唱比賽時即認識了，交往了好多年，至今還沒有結婚，目前只想好好照顧兩個孩子，「等他們再長大一點，會補辦登記結婚與婚宴，我們都有共識，只要有心，形式不重要，幸福永遠都緊緊相隨。」

林良歡開心表示女兒原本預產期為5月11日，但卻提前一週到來，「可見女兒有多麼的想與我們相見歡」，而且當天也是媽祖的農曆生日，「女兒很會選日子呢，以為有了第一胎的自然生產經驗，這次生產應該會很順利，沒想到歷經6小時的陣痛，比生第一胎時還痛，而且是超級的痛，有被嚇到耶，但看到2900公克重的女兒，疼痛瞬間消失，但我不想再經歷第三次的劇痛了。」

(中時 )