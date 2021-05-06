台語歌手紫君（葡萄姑娘）推出第二波新歌主打〈訂情的探戈〉邀請81歲「歌壇長青樹」謝雷一起合唱，這首帶著復古曲風的探戈節奏的情歌，描述兩人初次見面透過舞蹈和眼神肢體交流定情。紫君笑說：「相信女生一定都有幻想過電影或電視劇的情節，能夠跟心愛的人一起共舞感覺很浪漫，可惜現實生活中自己肢體不是很協調，應該會一直踩到對方的腳。」

她坦言目前這種夢幻場景沒有發生過，一般來說約會是選擇共享美食或是戶外爬山踏青，比較生活化日常的互動。紫君笑說這首歌在錄音室配唱時想的是初戀純純的愛，在國中時被封為校花常會收到情書，記得有位男同學真的非常浪漫每天寫情書送禮物，有次收到手錶還覺得太貴重立刻退回，會在學校的樹下聊天，男同學還會貼心準備竹筒飯跟飲料，後來發現自己沒有很喜歡那個男同學就慢慢疏遠他，有次整理東西發現整盒的情書，覺得很像學生電視劇的劇情。

現在感情空窗期的紫君，大方開出男友的條件，「要可以照顧我的，能給我安全感我需要時都會在身邊陪伴，不能接受男友有體味的，會吃檳榔或喝酒後會發酒瘋講話超大聲都是NG行為。」 紫君自認一談起戀愛就像小女人，「只要跟喜歡的人在一起都很滿足，記得曾經有某任男友趁自己出國工作時，回到家後發現他作了很多愛的大圖卡佈滿整個房間，而且每張上面都有寫下我出國半個月對我的思念，當下覺得很感動。 」

(中時 )