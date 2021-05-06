美國數據顯示，國內私營部門就業穩健增長，服務業活動也出現成長，美股主要指數今天多收紅，其中道指再創新高。

道瓊工業指數上漲97.31點或0.29%，以34230.34點作收。

標準普爾指數上揚2.93點或0.07%，收在4167.59點。

科技股那斯達克指數下跌51.08點或0.37%，收13582.43點。（譯者：陳正健）1100506

(中央社)