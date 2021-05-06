美國總統拜登今天表示，美國將支持世貿組織豁免疫苗專利提案。美國貿易代表戴琪也發表聲明表示，美國堅定保護智慧財產權，但特殊時期需特殊措施，美國支持豁免疫苗專利。

拜登（Joe Biden）今天在白宮發表演說時被問及美國是否支持世界貿易組織（WTO）豁免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗專利時給予肯定答案表示，「是」。

戴琪（Katherine Tai）也在同時發布聲明表示，這是場全球性衛生危機，疫情大流行的特殊狀況要求採取特殊措施。美國政府堅決支持保護智慧財產權，但為了結束這場大流行，美國政府支持豁免對疫苗的保護。

她指出，為實現這一目標，美國將積極參與世貿組織基於文本的協商。但鑑於世貿組織要求的共識基礎與涉及議題的複雜性，協商將需要時間。

戴琪並表示，美國政府的目標是盡快向盡可能多的人提供安全有效的疫苗。在確保能為美國民眾提供疫苗的基礎上，美國政府會持續加大力道，與私營部門和所有可能合作夥伴合作，擴大疫苗生產與分銷，並持續努力增加生產疫苗所需的原材料。（編輯：陳正健）1100506

(中央社)