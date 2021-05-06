今天要帶各位運動迷來到田徑場上，這位名叫Clara Fernández的美女撐竿跳選手引起眾人討論！她在IG僅有21篇貼文，就足以吸引8.4萬人追蹤，她不僅有漂亮的臉蛋，也有緊實的身材！

尤其她的下半身比例十分誘人，在PTT上也引來鄉民關注，他們直呼：「這個屁股蛋敲讚ㄟ！」、「超愛田徑選手的腿！」、「那個肌肉線條好美喔」、「以為是黑寡婦來了」等讚嘆的評語。IG傳送門：(https://www.instagram.com/claraaafernandez/)

可見運動美女除了臉蛋，擁有完美的身材曲線也是很重要的，這就是力與美的結合啊！而不只IG照片，Clara在撐竿跳比賽中的影片更受到討論，在Youtube上她精彩的比賽鏡頭完全展現她的實力，可不光是靠外表的花瓶呢！接著為大家送上幾張她的精彩照片！

(中時新聞網)