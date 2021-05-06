華航、諾富特感染者足跡現身台北市，甚至有確診者就是北市的居家檢疫者。不僅台北市長柯文哲怒嗆中央「訊息不同步、製造市民恐慌」，副市長黃珊珊也在臉書PO文「過去這一年多，我都很痛苦」。她批評中央提供給地方政府的資料並不完整，「我們真的像蒙著頭打仗。」

「過去這一年多，很多時候，我都很痛苦」，黃珊珊指出，處理程序上通常都由中央流行疫情指揮中心提供疫調结果，市府團隊雖然立即清消並追蹤、匡列接觸者，但資訊並不完整，「我什麼都不能說，即使社區已有人說出去，很多人都知道了，我還是不能說。」

黃珊珊的質疑和柯文哲差不多，因各種不同對象由不同主管機關負責，資訊無法統一，也不互相連線支援，地方政府「像蒙著頭打仗」，才會有時間差及通報程序的空窗。

她強調，不是市府不肯說，而是所有疫調結果都必須由中央決定是否公布；暗示中央不信任地方政府，「防疫不分彼此，一年過去了，應該可以相信彼此了，我們很想多出一點力量，一起守護台灣。」

(中時新聞網)