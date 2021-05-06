在美國職棒賽場上叱吒風雲的歷史級投手藍迪強生(Randy Johnson)廣為人知，他超過200公分的身材加上奇特的外型讓球迷印象深刻，大家都叫他為「巨怪強森」，而在職棒場上不僅是外貌嚇人，他的投球威力更令人聞風喪膽，他生涯共累積303勝、接近5000次三振，還五度拿下投手最高榮譽的賽揚獎！

不過今天要介紹的不是他退休後的生活，而是他同樣「高大」的正妹女兒！藍迪強生女兒名叫威爾洛強森(Willow Johnson)，有著和老爸一樣超立體的五官和高挑身材，她身高191公分，站在爸爸旁邊一點都不突兀，還有著美艷的臉蛋，不過她並沒有承襲老爸投身棒球界，反倒是投身排球運動，在大學時就是奧勒岡大學的風雲人物！擔任球隊主力擊球手，獲選美國太平洋12校聯盟與全美明星隊殊榮，可說是傳承了父親的運動細胞！她也同樣是左撇子球員，在運動競爭上有一定的優勢！

而有如模特兒般身材的她也格外引人注目，在IG上也有1.1萬的粉絲人數，也時常秀出她在運動和生活時的美照，而威爾洛強森後來也踏入職業排球殿堂，另外她在場氣勢也不輸爸爸，她說：「你們應該都知道我爸在場上有多駭人吧？我看過不少他三振對手後指向對方怒吼的影片，我也是如此，不是有意複製，而是到了場上，其他事情都不重要了。」另外「Athletes Unlimited」公司從去年就開始籌備的美國第一個女排聯賽已正式點燃戰火，威爾洛強森也投入賽事，祝福這位美女在職業體壇也有和老爸一樣的好表現！

(中時新聞網)