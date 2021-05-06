「華信投顧」顧問兼股票分析師邱鼎泰、股票分析師馬紀強，涉嫌配合擔任炒手的哥哥邱振豐，於東森財經新聞台「股動錢潮」節目中推薦32檔個股「明牌」，宣稱個股利多訊息，吸引散戶追高買進股票，從中套利4000多萬元，涉嫌違反《證交法》；台北地檢署5日指揮調查局桃園市調查處，兵分10路搜索，約談邱鼎泰10人。 北檢6日凌晨諭令邱振豐交保300萬元、邱鼎泰交保80萬元、馬紀強交保100萬元。

檢調調查，邱鼎泰及馬紀強、邱振豐均是證券交易市場相同群組的炒股成員，自去年4月開始迄今，利用群組成員於直播節目開播前一個交易日，事先知道邱鼎泰及馬紀強將在隔天的節目上，推薦特定個股。

邱振豐即以人頭帳戶提早大量買入特定個股，先拉抬股價，等到節目開播當天，邱振豐及其他群組成員，再配合虛掛「漲停價」委買單，以相對高價掛單賣股套利。

同一時間，邱鼎泰、馬紀強則在節目上，播放特定個股前一交易日的K線圖，並透過群組成員虛偽高掛委買單的方式，拉抬特定個股的試搓行情，吸引誤信個股走勢的散戶追高買進股票，群組成員則趁機「下車」，出脫持股套利。

(中時 )