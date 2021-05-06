母遭賓士男撞亡！ 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

知名媒體人黃暐瀚的母親昨(5日)凌晨，遭到一名酒駕美髮師撞死引起社會譁然，肇事的方男的IG也被網友起底，眼尖網友發現，凌晨1時許，也就是車禍前，他曾發限時動態，寫到「虧有兄弟的幫助，才能立足」、「在這條江和那片湖，闖蕩江湖到塵歸塵、土歸土」等留言，疑似當時正和朋友聚會，詳細情形待警方持續釐清。

據了解，這起死亡車禍地點發生在東興路一段與樹義一巷路口，30歲方男疑酒駕黑色賓士車，行經東興路一段與樹義一巷路口時車速過快，撞上正在過馬路的黃暐瀚老母，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，理由是太過緊張，需要喝酒壓壓驚，直到喝完1罐啤酒才報警，疑似觸犯逃避酒駕之刑責，而警方到場後，他依規定等15分鐘進行酒測，最終驗出酒精值0.4mg/L。

由於賓士車撞擊力道過大，被害的黃暐瀚母親遭拖行超過50公尺，且頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。肇事者方男被帶回派出所，向警方表示要請律師，等律師到場後才願意接受偵訊，遇到媒體追問時，他否認肇事前有喝酒。

消息一出，許多網友都十分震撼，不捨黃暐瀚母親遇上死劫，母親節前夕讓人格外感傷，因此紛紛起底肇事方男個人社群平台，發現其事發前不久，曾於IG發布限時動態，寫到「虧有兄弟的幫助，才能立足」、「在這條江和那片湖，闖蕩江湖到塵歸塵、土歸土」、「永遠記住我們要完成的任務，這條路上有你們幾位家人兄弟」、「拭目以待」，疑似正和朋友聚會，接著車禍後即關閉相關資訊，但詳細情形仍有待警方持續釐清。

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喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)