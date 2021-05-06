母遭賓士男撞亡！ 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

方姓美髮師駕駛賓士車撞死名嘴黃暐瀚的7旬母親。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

媒體人黃暐瀚母親昨(5日)凌晨3點多出門，遭疑似酒駕的30歲方姓美髮師撞倒並拖行，送醫不治，引發外界震驚並再次狂批酒駕行為。資深媒體人蔡詩萍昨也在臉書PO文坦言心情沉重且生氣，酒駕之可惡，在於不僅僅關乎一個駕駛者的人格品質，更關乎這個社會整體環節對酒駕行為的管控，「到底要說多久？要喊破喉嚨多久？要再犧牲多少條寶貴人命？台灣社會才會對酒駕，有著最沉痛的反省與作為呢」。

蔡詩萍5日在臉書寫下，母親節前失去母親，無論如何，這是最難以承受的重，第一時間聽到黃暐瀚母親遭遇車禍往生的噩耗，是非常震驚的，且在母親節之前，理應都在籌劃著如何團聚、慶祝，就在此刻，突然母親往生於非命，且獲悉應該又是一起酒駕肇事的悲劇時，他的心情更是沉重而生氣了。

蔡詩萍表示，講了那麼久的酒駕是一件極為不道德的事，但最終卻一而再，再而三的不斷重複這些悲劇，我們能不沉重而生氣嗎？且黃暐瀚曾經公開批評酒駕，無疑是「移動的炸彈」，這是沒錯的，因為一旦被酒精遮蔽的意識，把油門催到底，就是一顆移動的炸彈！

不僅如此，蔡詩萍痛心的說，酒駕之可怕，在於它必然會毀掉一個受害者的生命與幸福，酒駕之可惡，在於，它不僅僅關乎一個駕駛者的人格品質，更關乎這個社會整體環節對酒駕行為的管控，酒駕不只是個人問題，更是一個社會的集體品質問題，但身為一個資深媒體人，一個關切公共議題的評論人，我們內心一定更為悲憤的是，到底要說多久？要喊破喉嚨多久？要再犧牲多少條寶貴人命？要再破壞多少遍幸福家庭的美夢？台灣社會才會對酒駕，有著最沉痛的反省與作為呢！

最後，蔡詩萍盼黃暐瀚保重，我們一起繼續努力吧，在防止酒駕繼續肇致傷害的路上，我們一起再努力，不信您與家人付出的傷痛，不能呼喚起更大的反制與反省的動力。不少網友在貼文底下留言表示，「這樣的酒駕一定要好好法辦」、「台灣就是任何的罰則都太輕了、根本不痛不癢的」、「我們到底能不能立法把酒駕嚴懲嚴罰！太令人生氣悲憤了」。

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(中時新聞網)