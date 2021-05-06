母遭賓士男撞亡！ 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

資深媒體人黃暐瀚的母親，昨（5）日凌晨在台中南區遭一輛賓士車撞飛身亡，方姓駕駛竟在案發後跑到超商買酒，疑似躲避酒駕刑責。前總統陳水扁的精神科醫師陳喬琪指出，不少慣犯都會以此迴避酒駕責任，但方男酒測值高達每公升0.4毫克，不可能事發前沒喝酒，除非他平常就大量飲酒，且身體器官能迅速吸收酒精。

方男撞人後第一時間不是報警，而是跑到超商買啤酒喝，遭疑是為躲避酒駕刑責。警方到場向方男實施酒測，發現其酒精濃度每公升達0.4毫克，已嚴重超過標準。

方姓美髮師駕駛賓士車撞死名嘴黃暐瀚的7旬母親，肇事後竟到附近超商買啤酒喝。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

台灣酒駕防制社會關懷協會長、馬偕精神科資深主治醫師陳喬琪接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，若以方男說法，事發後受到驚嚇才買酒喝的可能性非常低，且酒測值達每公升0.4毫克，等同每100cc的血液中有80毫克酒精，不太可能事前沒喝酒，除非他平常就長期大量飲酒，且身體能快速吸收酒精，才可能測出高濃度。

陳喬琪建議，警方除了吹測酒精濃度外，也應盡快採集尿液與血液，從濃度檢度就可推測出犯嫌喝酒的時間點，如果尿液酒精濃度高於血液酒精濃度，代表已喝酒超過2小時。

警方細查行車紀錄器發現，方男在4日晚間，曾前往北區一間KTV，前往該處查訪後，發現方男確實在包廂內飲酒，再次打臉方男的說法，目前將把蒐集到證據提交給檢方，交給檢方進一步調查釐清。

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(中時新聞網)