周三早盤台股一度衝高至17052點，隨後滑落下來，盤面上以原物料主攻，鋼鐵龍頭中鋼(2002)一馬當先向前衝，周二重挫的原物料族群周三大復活，包括鋼鐵、紡織、塑化、電纜、造紙等類股再度吸引短多買力。

由於「非電」再度吸金，電子類股佔大盤的成交比重也再度來到43%的新低水位，市場棄電子轉傳產的趨勢仍在進行，不過電子在低量之下也有低價網通、低價光通訊等個股表現，說明低價效應仍在市場發酵。

(時報資訊)