《晨間解盤》低價效應仍發酵(倫元投顧提供) 08:022021/05/06 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周三早盤台股一度衝高至17052點，隨後滑落下來，盤面上以原物料主攻，鋼鐵龍頭中鋼(2002)一馬當先向前衝，周二重挫的原物料族群周三大復活，包括鋼鐵、紡織、塑化、電纜、造紙等類股再度吸引短多買力。 由於「非電」再度吸金，電子類股佔大盤的成交比重也再度來到43%的新低水位，市場棄電子轉傳產的趨勢仍在進行，不過電子在低量之下也有低價網通、低價光通訊等個股表現，說明低價效應仍在市場發酵。 《晨間解盤》以跌止跌 邁中期修正(倫元投顧提供) 《鋼鐵股》豐興Q2獲利維穩 投資中鋼、東鋼添利 (時報資訊) #台股 #解盤 #指數 #選股 #倫元投顧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》三大法人賣超188.56億元 萬七又飛了 15:232021/05/05 財經 台股開盤小漲重返萬七 中鋼漲逾4％ 09:122021/05/05 財經 台股漲逾百點收復萬七 鋼鐵、航運衝最快 09:102021/05/06 財經 《類股》鋼市旺、獲利豐 鋼鐵大軍94強 10:012021/05/05 財經 定期定額投資全球ETF創新實驗計畫 今年沙盒首案 啟動就合法 04:102021/05/05 財經要聞 台股寫天量 高低震盪680點 04:102021/05/05 財經要聞 買盤低接 陽明守住80元 04:102021/05/05 財經要聞 MSCI半年度調整將登場 台股五強拚入列成分股 09:122021/05/05 財經 《盤中解析》鋼鐵人護盤、跌多股回神 日K終止連黑 10:532021/05/06 財經 股市禿鷹案纏訟15年 前金管會檢查局長李進誠更三審輕判6月 08:492021/05/06 社會 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:402021/05/05 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 「親戚買這檔4次都賠錢很火大 」 謝金河曝他敗在4個字 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。