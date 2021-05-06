工紙大廠榮成(1909)2021年4月營收續繳「雙升」佳績，獲利表現雖較3月略降，仍遠優於去年同期虧損狀態，稅前每股盈餘0.13元，獲利表現持穩。累計前4月歸屬母公司稅前淨利8.15億元、年增達20.08倍，稅前每股盈餘（EPS）0.64元。

榮成4月自結合併營收38.13億元，月增17.15％、年增31.28％。營益率7.65％，雖低於3月9.94％、仍遠優於去年同期0.9％。歸屬母公司稅前淨利1.59億元，雖季減16.66％，但較去年同期虧損0.48億元大幅轉盈，稅前每股盈餘0.13元。

合計榮成前4月自結合併營收149.66億元、年增達51.81％，營業利益跳增1.94倍至13.32億元，使營益率自4.6％躍升至8.9％。歸屬母公司稅前淨利8.15億元、年增達20.08倍，稅前每股盈餘0.64元，遠優於去年同期0.03元。

榮成受惠兩岸市場需求轉佳及工紙價格上漲，營運自去年下半年起明顯好轉，今年前2月中國大陸價量需求均優於去年同期，3月以來需求雖不如預期好，4月工紙及廢紙價格略降，但台灣需求熱度暢旺，配合首季漲價效益帶動，使營收仍維持顯著成長。

產能方面，榮成彰化二林廠新添的年產能20萬噸紙機持續順利試產，將使台灣產能增加至85萬噸、集團總產能推升至385萬噸。而湖北榮成尚有一台年產能35萬噸新紙機的投資計畫，目前預計2024年投產、於2025年將集團總產能拓增至420萬噸。

因應紙器需求暢旺，榮成亦展開紙箱廠擴產計畫，規畫斥資20億元用於台灣3座紙箱廠，其中整合神岡廠產能的雲林廠已順利調整完畢投產，龍潭廠、路竹廠擴產預計今明2年陸續完成，屆時產能可望自3.6億平方公尺推升至5.7億平方公尺。

此外，干擾榮成近3年營運的中國大陸「禁廢令」影響已結束，且當地已接續實施「禁塑令」，有望帶動塑料包裝需求轉向紙箱，使當地紙箱市場持續正向發展。整體而言，榮成看好今年營運將優於去年，可望呈現逐年好轉態勢。

(時報資訊)